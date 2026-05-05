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Coahuila

Ante guerra sucia en jurisprudencia, rector condena las ‘grillas’

En el escenario político de la universidad, Nájera Davis se perfila como uno de varios aspirantes a ser candidatos a la dirección de la institución.

  • 05
  • Mayo
    2026

Luego de que surgieran acusaciones en contra del magistrado Óscar Nájera Davis, quien se menciona como aspirante a la dirección de la Facultad de Jurisprudencia, y este contestara con una réplica mediante redes sociales, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, condenó dichos ataques.

“No vamos a permitir ninguna denostación de ese tipo; conforme a derecho se tiene que hacer, y pedirles que nos convirtamos y seamos la universidad que merecemos y exigimos. Ser director es una posición muy noble, muy demandante y que lleva a las personas a dar lo mejor de sí por los estudiantes”.

En el escenario político de la universidad, Nájera Davis se perfila como uno de varios aspirantes a ser candidatos a la dirección de la institución.

“Los estudiantes no están tontos, le entienden muy bien al tema, y sobre todo en la Facultad, que yo sé que están pensando, porque se avecina una elección, menos, los chavos participan de una manera activa y responsable y lo entienden muy bien”.

Dijo que los universitarios lo que buscan es que haya clases y clases con calidad, docentes preparados que pongan los intereses por encima, haciendo referencia al notable ausentismo de los docentes de la Facultad de Jurisprudencia.

Pimentel Martínez agregó que la UA de C le cumple a la comunidad que exige universitarios preparados, profesionales y comprometidos con la institución y que no anden con “grillas”.


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