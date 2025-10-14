Pide diputado renuncia de director de ecología de Piedras Negras

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Arturo Valdés Flores, presentó una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de maltrato animal, luego de que se diera a conocer un video en el que trabajadores del municipio de Piedras Negras arrojan los cuerpos de varios perros en el relleno sanitario de esa ciudad.

El legislador dijo que estuvo en la Delegación Norte de la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente, y confió en que las autoridades deslinden responsabilidades.

“Es algo aberrante que en pleno siglo XXI no puede ni debe estar sucediendo… Quiero dar un mensaje a los municipios y a la gente en general que cuando exista maltrato animal va a haber consecuencias”.

Valdés Flores no quiso hablar sobre la postura del alcalde morenista de ese municipio, Jacobo Rodríguez, quien defendió el actuar de los trabajadores, pero confió en que la Fiscalía cumpla con su deber.

“Yo simplemente me estoy basando en los hechos, en lo que yo vi, y sé que estamos en muy buenas manos, estamos en el estado más seguro del norte, por lo tanto tenemos la mejor Fiscalía del norte, y confiado estoy de que el licenciado Federico Fernández (titular de la FGE) y todos los delegados a su cargo van a hacer un excelente trabajo”.

Durante su intervención en la tribuna, el diputado del PVEM pidió el cese del director de Ecología de Piedras Negras, Alexis González Beltrán.

Reconoce que el trato a cuerpos de animales no fue adecuado.

El diputado de Morena, Antonio Attolini Murra, dijo que 36 de los 38 municipios no tienen incineradores para la disposición de los restos animales; sin embargo, aseguró que el alcalde está en disposición de dialogar con las asociaciones animalistas.

No obstante, reconoció que el trato a los cuerpos de los perros exhibido en un video que circuló en redes sociales “es feo”.

“Pues sí es feo… Yo vengo de una familia de hombres de a caballo, nosotros con los animales de eso hemos vivido, comido; yo tengo dos perritos. Los animales y los seres vivientes en general son parte de nuestra sociedad, y cómo los tratemos es como se revela la calidad moral de una sociedad”.

