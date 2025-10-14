Cerrar X
Captura_de_pantalla_2025_10_14_211314_c33a0fbb42
Coahuila

Pide diputado renuncia de director de ecología de Piedras Negras

Jorge Arturo Valdés exigió sanciones y cesar del director de Ecología municipal tras compartirse un video donde se arrojan perros muertos a un relleno sanitario

  • 14
  • Octubre
    2025

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Arturo Valdés Flores, presentó una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de maltrato animal, luego de que se diera a conocer un video en el que trabajadores del municipio de Piedras Negras arrojan los cuerpos de varios perros en el relleno sanitario de esa ciudad.

El legislador dijo que estuvo en la Delegación Norte de la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente, y confió en que las autoridades deslinden responsabilidades.

“Es algo aberrante que en pleno siglo XXI no puede ni debe estar sucediendo… Quiero dar un mensaje a los municipios y a la gente en general que cuando exista maltrato animal va a haber consecuencias”.

Valdés Flores no quiso hablar sobre la postura del alcalde morenista de ese municipio, Jacobo Rodríguez, quien defendió el actuar de los trabajadores, pero confió en que la Fiscalía cumpla con su deber.

“Yo simplemente me estoy basando en los hechos, en lo que yo vi, y sé que estamos en muy buenas manos, estamos en el estado más seguro del norte, por lo tanto tenemos la mejor Fiscalía del norte, y confiado estoy de que el licenciado Federico Fernández (titular de la FGE) y todos los delegados a su cargo van a hacer un excelente trabajo”.

Durante su intervención en la tribuna, el diputado del PVEM pidió el cese del director de Ecología de Piedras Negras, Alexis González Beltrán.

Reconoce que el trato a cuerpos de animales no fue adecuado.

El diputado de Morena, Antonio Attolini Murra, dijo que 36 de los 38 municipios no tienen incineradores para la disposición de los restos animales; sin embargo, aseguró que el alcalde está en disposición de dialogar con las asociaciones animalistas.

No obstante, reconoció que el trato a los cuerpos de los perros exhibido en un video que circuló en redes sociales “es feo”.

“Pues sí es feo… Yo vengo de una familia de hombres de a caballo, nosotros con los animales de eso hemos vivido, comido; yo tengo dos perritos. Los animales y los seres vivientes en general son parte de nuestra sociedad, y cómo los tratemos es como se revela la calidad moral de una sociedad”.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

06ee647d_44f8_4dbc_a093_4029dbcfc075_03508ccd79
CTM llama a unidad sindical y colaboración frente al T-MEC
7db0697e_5ff6_4791_acda_21890e08842d_bb112160d8
Alerta por virus Coxsackie en escuelas de Saltillo
rgea_48eb2c44e0
Homologarán la Ley para combatir el delito de extorsión
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_cibanco_3f74005da0
Recibirán casi 33,000 ahorradores de CIBanco sus depósitos
finanzas_sat_30dbbe6676
Afina SAT ‘dientes legales’ y gana más juicios a contribuyentes
finanzas_d705b81381
Agosto, mes con más quejas ante Prodecon NL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×