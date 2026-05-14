Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons

A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo de 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, presentaron este jueves el line up del FIFA Fan Festival que se realizará en el Parque Fundidora.

Entre los artistas confirmados destacan Chayanne, Enrique Iglesias, Imagine Dragons y Grupo Firme, como parte de una cartelera musical que acompañará las actividades mundialistas en la entidad.

Nuevo León apuesta por 'el Mundial más norteño'

Bajo el lema de “el Mundial más norteño”, las autoridades estatales aseguraron que Nuevo León se encuentra listo para recibir a visitantes nacionales e internacionales con una oferta que combinará futbol, música y entretenimiento.

Durante la presentación realizada en la Nave Sopladores de Parque Fundidora, también participó el presidente del Consejo de Administración del recinto, Bernardo Bichara.

Ahí se detalló que el parque contará con pantallas gigantes para transmitir los partidos del Mundial del 11 de junio al 19 de julio.

“Ahora sí ya huele a Mundial en Nuevo León. La verdad, no hay mejor lugar para hacer esto que en nuestro Parque Fundidora”.

Samuel García destacó que el objetivo es mostrar al mundo el ambiente y la capacidad de celebración del estado.

“Porque este Mundial no nada más va a pasar en la cancha. Va a pasar aquí, en las calles, en los parques y en el ambiente que solo nosotros traemos”.

Habrá 21 días de conciertos y actividades

Mariana Rodríguez señaló que el FIFA Fan Festival tendrá 21 días de conciertos y actividades pensadas para todas las edades.

Además de los espectáculos musicales, el espacio contará con experiencias interactivas, actividades culturales y transmisiones en vivo de los encuentros mundialistas.

“El mejor FIFA Fan Festival se vivirá aquí, en Nuevo León, México. ¡Este es el Mundial más norteño!”.

Las autoridades informaron que próximamente se anunciarán los detalles de las presentaciones programadas del 29 de junio al 19 de julio a través de los canales oficiales del Gobierno estatal.

La entrada será gratuita

El Gobierno de Nuevo León informó que el acceso general al FIFA Fan Festival será gratuito, aunque con cupo limitado.

La fiesta mundialista arrancará el 11 de junio en Ciudad de México, mientras que el primer partido en Nuevo León se disputará el 14 de junio en el Estadio Monterrey.

En la presentación también estuvieron presentes el alcalde de Guadalupe, Héctor García; el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia; el exdirector técnico de la Selección Mexicana, José “Chepo” de la Torre; y el presidente de Administración de Rayados, Pedro Esquivel.

MÚSICA, EXPERIENCIA Y FUTBOL EN EL FAN FEST

A continuación, las fechas y artistas que estarán en el Fan Fest del Parque Fundidora:

Fecha Artista 11 de junio La Leyenda 12 de junio De Parranda 13 de junio Chayanne 14 de junio Caballo Dorado 18 de junio Genitallica 19 de junio La Costumbre 20 de junio El Gran Silencio 21 de junio Imagine Dragons 23 de junio Toy Selectah 24 de junio Grupo Firme 27 de junio KDTS de Linares de Homero Guerrero Jr. 28 de junio Enrique Iglesias 29 de junio The Clssx 30 de junio 3BallMTY 3 de julio Jumbo 4 de julio El Malilla 5 de julio Los Payasonicos 10 de julio McDavo 11 de julio La Sonora Dinamita 18 de julio Kevis y Maykky

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