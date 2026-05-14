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Nuevo León

Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons

Este jueves por la noche, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, reveló el line up de artistas invitados para el Fan Fest de la Copa del Mundo

  • 14
  • Mayo
    2026

A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo de 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, presentaron este jueves el line up del FIFA Fan Festival que se realizará en el Parque Fundidora.

Entre los artistas confirmados destacan Chayanne, Enrique Iglesias, Imagine Dragons y Grupo Firme, como parte de una cartelera musical que acompañará las actividades mundialistas en la entidad.

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Nuevo León apuesta por 'el Mundial más norteño'

Bajo el lema de “el Mundial más norteño”, las autoridades estatales aseguraron que Nuevo León se encuentra listo para recibir a visitantes nacionales e internacionales con una oferta que combinará futbol, música y entretenimiento.

Durante la presentación realizada en la Nave Sopladores de Parque Fundidora, también participó el presidente del Consejo de Administración del recinto, Bernardo Bichara.

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Ahí se detalló que el parque contará con pantallas gigantes para transmitir los partidos del Mundial del 11 de junio al 19 de julio.

“Ahora sí ya huele a Mundial en Nuevo León. La verdad, no hay mejor lugar para hacer esto que en nuestro Parque Fundidora”.

Samuel García destacó que el objetivo es mostrar al mundo el ambiente y la capacidad de celebración del estado.

“Porque este Mundial no nada más va a pasar en la cancha. Va a pasar aquí, en las calles, en los parques y en el ambiente que solo nosotros traemos”.

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Habrá 21 días de conciertos y actividades

Mariana Rodríguez señaló que el FIFA Fan Festival tendrá 21 días de conciertos y actividades pensadas para todas las edades.

Además de los espectáculos musicales, el espacio contará con experiencias interactivas, actividades culturales y transmisiones en vivo de los encuentros mundialistas.

“El mejor FIFA Fan Festival se vivirá aquí, en Nuevo León, México. ¡Este es el Mundial más norteño!”.

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Las autoridades informaron que próximamente se anunciarán los detalles de las presentaciones programadas del 29 de junio al 19 de julio a través de los canales oficiales del Gobierno estatal.

La entrada será gratuita

El Gobierno de Nuevo León informó que el acceso general al FIFA Fan Festival será gratuito, aunque con cupo limitado.

La fiesta mundialista arrancará el 11 de junio en Ciudad de México, mientras que el primer partido en Nuevo León se disputará el 14 de junio en el Estadio Monterrey.

En la presentación también estuvieron presentes el alcalde de Guadalupe, Héctor García; el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia; el exdirector técnico de la Selección Mexicana, José “Chepo” de la Torre; y el presidente de Administración de Rayados, Pedro Esquivel.

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MÚSICA, EXPERIENCIA Y FUTBOL EN EL FAN FEST

A continuación, las fechas y artistas que estarán en el Fan Fest del Parque Fundidora:

FechaArtista
11 de junioLa Leyenda
12 de junioDe Parranda
13 de junioChayanne
14 de junioCaballo Dorado
18 de junioGenitallica
19 de junioLa Costumbre
20 de junioEl Gran Silencio
21 de junioImagine Dragons
23 de junioToy Selectah
24 de junioGrupo Firme
27 de junioKDTS de Linares de Homero Guerrero Jr.
28 de junioEnrique Iglesias
29 de junioThe Clssx
30 de junio3BallMTY
3 de julioJumbo
4 de julioEl Malilla
5 de julioLos Payasonicos
10 de julioMcDavo
11 de julioLa Sonora Dinamita
18 de julioKevis y Maykky

 


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