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Coahuila

Apagón paraliza comercios en el centro de Saltillo

Comerciantes aseguraron que las afectaciones económicas comenzaron a reflejarse debido a que el apagón ocurrió en plena quincena

  • 16
  • Mayo
    2026

Un apagón de gran magnitud dejó sin energía eléctrica a comercios, viviendas y cruceros del Centro de Saltillo durante la tarde y noche de este viernes, situación que provocó pérdidas económicas, caos vial y molestia entre comerciantes y ciudadanos.

Falla afectó varias calles del Centro de Saltillo

La falla comenzó alrededor de las 18:00 horas y afectó distintas calles del primer cuadro de la ciudad, entre ellas Lerdo de Tejada, Xicoténcatl, Ramos Arizpe, Victoria, Manuel Acuña y Pérez Treviño, donde usuarios reportaron la interrupción del servicio al número 071 de la Comisión Federal de Electricidad.

Tras una hora del corte eléctrico, comerciantes aseguraron que las afectaciones económicas comenzaron a reflejarse debido a que el apagón ocurrió en plena quincena y durante un viernes considerado de alta actividad comercial.

Propietarios de negocios señalaron que la falta de energía impidió operar terminales bancarias, sistemas de cobro y equipos de refrigeración, además de provocar la salida anticipada de clientes en varios establecimientos del Centro Histórico.

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Semáforos quedaron fuera de servicio

La interrupción también dejó fuera de funcionamiento distintos semáforos del sector, por lo que ciudadanos solicitaron apoyo de elementos de Tránsito Municipal para evitar accidentes y congestionamientos en los principales cruceros.

Hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad no ha informado oficialmente las causas del apagón ni el tiempo estimado para restablecer completamente el servicio en la zona afectada.


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