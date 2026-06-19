Demócratas piden frenar fusión Paramount–Warner Bros

Senadores demócratas instan a la FCC a detener el cierre de la fusión entre Paramount y Warner Bros. hasta concluir la revisión de inversión extranjera

Tres senadores demócratas de Estados Unidos solicitaron a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que impida el cierre de la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, valuada en 111 mil millones de dólares, hasta que concluya la revisión de seguridad nacional sobre la participación de inversionistas extranjeros en el acuerdo.

La petición fue enviada en una carta dirigida al presidente de la FCC, Brendan Carr, y firmada por los senadores Cory Booker, Elizabeth Warren y Adam Schiff, quienes advirtieron sobre posibles riesgos derivados de la estructura accionaria de la nueva compañía.

Preocupación por inversión extranjera

Los legisladores señalaron que la empresa fusionada podría contar con hasta un 49.5% de capital extranjero, incluyendo participaciones de fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, lo que, según ellos, requiere una evaluación más profunda antes de autorizar el cierre del acuerdo.

También advirtieron que la estructura de la operación permitiría incrementos futuros en la participación extranjera, lo que podría derivar en una propiedad total de inversionistas internacionales en una de las mayores compañías mediáticas de Estados Unidos.

Llamado a revisión de seguridad nacional

Los senadores pidieron que la FCC emita antes del 1 de julio una notificación formal que impida cerrar la transacción mientras se revisan los posibles impactos en seguridad nacional y política exterior, en coordinación con agencias federales.

Recordaron que la ley estadounidense establece límites a la propiedad extranjera en medios de comunicación, salvo autorización expresa del regulador, por lo que insistieron en una evaluación exhaustiva del caso.

El caso ha generado un debate sobre la influencia extranjera en medios de comunicación estadounidenses, especialmente por el peso de fondos soberanos en la operación y el control de activos que incluyen cadenas como CBS y CNN.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia ya concluyó su revisión antimonopolio sin imponer restricciones, aunque el proceso en la FCC continúa abierto y bajo presión política por parte de legisladores.

Los senadores advirtieron que utilizarán “todas las herramientas legislativas y legales” disponibles para garantizar que la operación no avance sin una revisión completa de sus implicaciones.