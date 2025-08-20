Cerrar X
Coahuila

Planta de Napoleón abre en Ramos Arizpe con inversión de 200 mdp

La empresa canadiense Napoleón inauguró oficialmente su planta de ensamble de asadores en el Parque Industrial Partners de Ramos Arizpe

  • 20
  • Agosto
    2025

La empresa canadiense Napoleón inauguró oficialmente su planta de ensamble de asadores en el Parque Industrial Partners de Ramos Arizpe, con una inversión de 16.6 millones de dólares canadienses, equivalente a más de 200 millones de pesos, y la generación de 200 empleos directos.

El evento contó con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y el secretario de Economía del Estado, Luis E. Olivares, quienes destacaron la confianza de la compañía en Coahuila para instalar su primera planta de manufactura en México.

El alcalde Tomás Gutiérrez subrayó el significado de esta apertura para Ramos Arizpe, al diversificar la vocación productiva del municipio más allá del sector automotriz.

d42ed53c-2a39-4dc5-a044-1c9cb2fe1658.jpg

“Esta inversión representa empleo digno y crecimiento para las familias, además de fortalecer la cadena productiva de la región”, expresó.

Por su parte, el secretario de Economía, Luis E. Olivares, señaló que la llegada de Napoleón confirma la posición de Coahuila como referente nacional en atracción de inversiones.

“Aquí nada ocurre por casualidad; contamos con un plan definido, infraestructura, mano de obra calificada y un entorno de seguridad que nos distinguen”, dijo, al asegurar que la administración estatal continuará trabajando para convertir cada inversión en desarrollo para las familias coahuilenses.

En su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez destacó que Coahuila es uno de los principales estados exportadores del país y reconoció el dinamismo de empresas que diversifican la industria local.

0d5d8883-0b98-4b08-9b3e-0a50a80f72af.jpg

“Napoleón arranca con su primera etapa en Ramos Arizpe, y desde ahora reporta resultados positivos. Este tipo de inversiones reflejan la confianza en nuestro modelo de desarrollo y en la seguridad que hemos construido en el estado”, afirmó.

Napoleón es una compañía canadiense con presencia en Estados Unidos, Europa y Asia, especializada en la fabricación de asadores, chimeneas y productos de línea blanca.

Su nueva planta en Coahuila forma parte de su estrategia de expansión en América Latina.


