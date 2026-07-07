Buscan proteger empleos ante reestructuración de Toyota México

La empresa automotriz anunció que mantendrá su planta en Guanajuato, la cual genera más de 2,800 empleos de manera directa

Ante el anuncio del traslado de la empresa automotriz Toyota México con sede en Baja California hacia Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum busca las mejores condiciones para los mexicanos empleados en esta planta, por lo que mantiene conversaciones para conocer el proceso de este traslado.

"Se está hablando con Toyota para ver la planta en Tijuana cómo va a haber un proceso en donde se van a ir trasladando a los Estados Unidos y nosotros buscar siempre la mejor condición para los trabajadores".

A través de un comunicado, la Secretaría de Economía anunció que la empresa automotriz efectuará este traslado como parte de un proceso de reestructuración.

"La Secretaría de Economía informa que la empresa Toyota México le anunció hace unos días que transferirá parte de la producción del vehículo Tacoma de su planta en Tijuana, Baja California, a los Estados Unidos, como parte de un proceso de reestructuración de sus operaciones globales".

Detalló que este traslado no ocurrirá de manera inmediata, sino que se iniciará un proceso gradual que concluirá hasta el año 2030.

Por ello, la empresa anunció que mantendrá su planta en Guanajuato, la cual genera más de 2,800 empleos de manera directa, por lo que otros miles de empleos de manera indirecta en la región.

Esto se debe a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró dicho movimiento, pero lo atribuyó a políticas arancelarias.

Trump atribuye traslado de Toyota México a política arancelaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este martes el anuncio de Toyota de que trasladará su planta de México a Estados Unidos por su política arancelaria.

A través de redes sociales, el mandatario republicano dio a conocer esta noticia, luego de que la automotriz anunciara una inversión de $3,600 millones de dólares para ampliar su planta de San Antonio, Texas.