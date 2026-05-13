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Coahuila

Cumple 45 años planta de General Motors en Ramos Arizpe

La armadora estadounidense destacó que la planta instalada en Ramos Arizpe ha sido pieza clave en la evolución de la manufactura automotriz del país

  • 13
  • Mayo
    2026

El Complejo Ramos Arizpe de General Motors cumplió 45 años de operaciones convertido en uno de los principales motores industriales y automotrices de México, con una producción acumulada superior a 6.7 millones de vehículos y más de 5 mil empleos directos en Coahuila.

La armadora estadounidense destacó que la planta instalada en Ramos Arizpe ha sido pieza clave en la evolución de la manufactura automotriz del país desde el inicio de operaciones en 1981.

Actualmente, el complejo integra cinco plantas especializadas en estampado, ensamble, pintura, motores y transmisiones, además de una red de 90 proveedores instalados en Coahuila.

“Cumplir 45 años refleja la dedicación y el talento de generaciones que han hecho de Ramos Arizpe un referente para General Motors en México y el mundo”, señaló Paco Garza, presidente y director general de GM México, Centroamérica y el Caribe.

La compañía recordó que el complejo marcó varios hitos históricos para la industria automotriz nacional, entre ellos convertirse en 1984 en la primera planta mexicana en exportar vehículos hacia Estados Unidos.

A lo largo de cuatro décadas, en Ramos Arizpe se han ensamblado 27 modelos distintos de vehículos, además de producir más de ocho millones de motores y 1.6 millones de transmisiones.

Uno de los cambios más importantes ocurrió en 2023, cuando el complejo se convirtió en la primera planta de General Motors en México en fabricar vehículos eléctricos, iniciando con Chevrolet Blazer EV y posteriormente Equinox EV y Cadillac OPTIQ.

La empresa destacó además que Ramos Arizpe ha sido fundamental en la consolidación del clúster automotriz de Coahuila y en la llegada de empresas proveedoras especializadas en componentes y nuevas tecnologías.

Además de la producción automotriz, General Motors subrayó que el complejo mantiene programas de sustentabilidad y manejo ambiental, operando desde 2009 bajo un esquema de cero confinamiento de residuos mediante reciclaje y uso de combustibles alternos.

Con 45 años de operaciones, el Complejo Ramos Arizpe continúa siendo una de las instalaciones industriales más importantes de General Motors en América Latina y uno de los principales generadores de empleo y desarrollo económico en la región sureste de Coahuila.


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