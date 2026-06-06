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Coahuila

Políticos expresan condolencias por fallecimiento de Román Cepeda

Diversos actores políticos destacaron su trayectoria en el servicio público, así como las responsabilidades que desempeñó a lo largo de su carrera política.

  • 06
  • Junio
    2026

Tras el fallecimiento del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, integrantes de la clase política de distintos partidos expresaron sus condolencias a través de publicaciones en sus redes sociales oficiales.


En los mensajes difundidos, además de lamentar la pérdida del edil, diversos actores políticos destacaron su trayectoria en el servicio público, así como las responsabilidades que desempeñó a lo largo de su carrera política.


Entre quienes manifestaron públicamente su pesar se encuentran el gobernador Manolo Jiménez; el exgobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; el presidente del Poder Judicial del Estado, Miguel Mery Ayup; así como el también exgobernador Rubén Moreira Valdez.

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A las muestras de solidaridad se sumaron diputados de la LXIII Legislatura local, entre ellos Antonio Attolini Murra, quien en distintas ocasiones mantuvo una postura crítica hacia la administración encabezada por Cepeda González.

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Las expresiones de condolencia reflejaron el reconocimiento a la trayectoria política del alcalde y la solidaridad de diversos sectores ante su fallecimiento.


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