Internacional

Venezuela aprueba la ley de amnistía para los presos políticos

La Asamblea Nacional aprobó la ley que concederá amnistía sobre hechos o “faltas cometidas” durante diferentes episodios de crisis política entre 2002 y 2025

Este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la ley de amnistía para presos políticos después de una semana de negociaciones marcada por desacuerdos por su alcance.

Esta iniciativa fue impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez y fue aprobada en su segunda discusión en una sesión que duró tres horas.

Con esta ley se concede amnistía sobre hechos o “faltas cometidas” durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025.

Quedan excluidas las violaciones graves a los derechos humanos, además de los delitos de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción, de acuerdo con el artículo 9 de la ley.

Tras su aprobación en la Asamblea Nacional, la ley será enviada a la presidencia para su promulgación.

Pese a esta nueva aprobación, no está claro cuándo serán liberados los presos políticos restantes.

De acuerdo con estimaciones de la organización no gubernamental Foro Penal, se cree que aún permanecen encarceladas más de 600 personas por motivos políticos.

Sin embargo, la cifra ha disminuido en las últimas semanas luego de que el Gobierno anunciara la liberación de “un número importante de personas”; organizaciones civiles y familiares consideran que el ritmo de las excarcelaciones ha sido lento.

Hasta el momento, se han registrado 383 excarcelaciones, según Foro Penal, que insiste en la liberación de todos los detenidos.


