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Tamaulipas

Arremete Eduardo Gattás contra Mario López por señalamientos

Con esta declaración, el alcalde de Victoria se suma a las voces de otros actores políticos que han optado por descalificar los señalamientos de Mario López

  • 06
  • Mayo
    2026

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, calificó como "muy lamentables" las recientes declaraciones del diputado federal Mario López Hernández, "La Borrega", quien ha vinculado a diversos servidores públicos con presuntos actos de "huachicol fiscal".

Desestima alcalde señalamientos de “La Borrega”

Al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre estos señalamientos, el edil victorense desestimó las acusaciones y lanzó una dura crítica contra el exalcalde de Matamoros, utilizando un tono directo y contundente.

"Yo creo que son muy lamentables las declaraciones del diputado federal, en el sentido de que el león cree que todos son de su misma condición", expresó Gattás Báez al cuestionar la calidad moral de quien lanza dichas acusaciones.

El alcalde no se guardó nada y arremetió contra la trayectoria y el estilo político de López Hernández:

 "Todo Tamaulipas conocemos quién es. 'La Borrega' tiene la boca muy grande; no se duerme boca arriba porque se envenena con su propio veneno", señaló.

Finalmente, el presidente municipal de Victoria cerró su postura citando un conocido refrán popular para enfatizar su desprecio por las palabras del legislador:

"Pero bueno, ¿qué podemos pensar de él? Ya sabemos que lo que natura no da, Salamanca no presta".

Con esta declaración, el alcalde de Victoria se suma a las voces de otros actores políticos que han optado por descalificar los señalamientos de Mario López, centrando el debate en la reputación del propio diputado federal en lugar de en el contenido de sus denuncias.


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