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Coahuila

Preocupa baja participación de jóvenes en elecciones de Coahuila

Especialistas y observadores del proceso señalan que uno de los principales retos será incentivar que los jóvenes salgan a votar

  • 07
  • Mayo
    2026

A un mes de las elecciones del 7 de junio en Coahuila, se perfila un bajo interés del electorado joven y una posible tendencia al abstencionismo, de acuerdo con análisis electorales realizados por organismos ciudadanos.

Especialistas y observadores del proceso señalan que uno de los principales retos, a pocas semanas de la votación, será incentivar la participación ciudadana, particularmente entre los jóvenes, sector que históricamente registra menores niveles de involucramiento en los procesos electorales.

A esta situación se suma la falta de acuerdos amplios entre los actores políticos, lo que ha limitado la generación de confianza y el impulso de una mayor movilización del electorado rumbo a la jornada electoral.

El abstencionismo se mantiene como uno de los factores de mayor preocupación, ya que en procesos anteriores ha impactado significativamente en la participación final y podría repetirse si no se fortalecen las estrategias de información y acercamiento ciudadano.

Analistas advierten que, de mantenerse esta tendencia, la elección podría desarrollarse con una participación menor a la esperada, lo que reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar la cultura democrática, especialmente entre las nuevas generaciones en Coahuila.

¿Qué se elegirá?

Este proceso electoral será previo a las elecciones de 2027, cuando diversas entidades renovarán gubernaturas, alcaldías, diputaciones locales y la Cámara de Diputados.

En 2026, Coahuila será una de las entidades que tendrá comicios para renovar el Congreso local mediante la elección de diputados.

Como se recordará, actualmente solo Coahuila y Durango mantienen gobiernos encabezados por el PRI.

En esta elección se renovarán 25 diputaciones locales que integrarán la LXIV Legislatura: 16 serán electas por el principio de mayoría relativa y nueve por representación proporcional.

Actualmente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es la principal fuerza política en el Congreso de Coahuila. Sin embargo, tras la ruptura de la alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), el PRI competirá únicamente en coalición con Unidad Democrática de Coahuila (UDC), mientras que el PAN participará solo.

Por su parte, la principal oposición estará representada por la coalición conformada por Morena y el Partido del Trabajo (PT), mientras que el Partido Verde Ecologista de México competirá de manera independiente.


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