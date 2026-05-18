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Coahuila

IEC pone a prueba el PREP rumbo a elecciones de 2026 en Coahuila

El Instituto Electoral de Coahuila realizó el primer simulacro del PREP para los comicios 2025-2026, donde se renovará el Congreso estatal

  • 18
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de garantizar una respuesta eficiente ante cualquier eventualidad durante la jornada electoral, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) llevó a cabo este domingo el primer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026, en el que se renovará el Congreso del Estado. 

Este sistema permitirá difundir los resultados preliminares de la elección de diputaciones locales en los 16 distritos electorales de la entidad. 

El ejercicio fue encabezado por el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, junto con integrantes de la Comisión de Innovación e Informática, quienes supervisaron las pruebas operativas del sistema. 

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También participaron representantes del Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, personal técnico del organismo electoral, así como integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP y especialistas del Tecnológico de Monterrey, institución encargada de auditar el funcionamiento del programa. 

Durante el simulacro se procesaron 4 mil 319 actas, incluidas las correspondientes al voto anticipado y al de personas en prisión preventiva. 

Para ello se habilitaron centros de captura, verificación y transmisión de datos en todo el estado, con la participación de cientos de coordinadores, capturistas y asistentes electorales.

El IEC informó que los próximos ejercicios de prueba del PREP se realizarán los días 24 y 31 de mayo, como parte de la preparación rumbo a los comicios de 2026.


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