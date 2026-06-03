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Coahuila

Preparan resultados de asignación de escuelas para nuevo ingreso

Los padres deberán acudir al plantel correspondiente para confirmar la aceptación del espacio y participar en reuniones informativas

  • 03
  • Junio
    2026

Miles de padres de familia en Coahuila podrán conocer durante junio la escuela primaria en la que fueron asignados sus hijos para el ciclo escolar 2026-2027, informó Edgar Alejandro Veloz Pachicano, director general de Educación Primaria en el estado. 

El funcionario explicó que el proceso corresponde a las preinscripciones realizadas en febrero para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, periodo en el que los padres seleccionaron hasta tres opciones de plantel para el ingreso de sus hijos. 

Indicó que actualmente la Secretaría de Educación concluye la revisión y asignación de espacios a través de las áreas de control escolar, por lo que en las próximas semanas se publicarán los resultados para los estudiantes que ingresarán a primer grado de primaria. 

Una vez que se den a conocer las asignaciones, los padres deberán acudir al plantel correspondiente para confirmar la aceptación del espacio y participar en reuniones informativas donde se les explicarán los procedimientos de ingreso, listas de útiles escolares, uniformes y otros aspectos relacionados con el inicio del ciclo escolar. 

Veloz Pachicano señaló que, a diferencia de otros niveles educativos, los alumnos que ingresan a primaria no presentan examen de admisión, aunque existen escuelas con alta demanda debido a su ubicación, trayectoria académica o prestigio entre las familias.  

Explicó que para determinar la asignación de los estudiantes se consideran diversos factores, entre ellos el domicilio familiar, la cercanía con el plantel y la existencia de hermanos inscritos en la misma institución, con el objetivo de facilitar la logística y economía de las familias. 

El director general de Educación Primaria añadió que la matrícula escolar en el estado se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, sin incrementos significativos en la demanda de espacios educativos. 

Asimismo, destacó que las autoridades educativas continúan procesando la información estadística para determinar el número definitivo de alumnos que transitarán de preescolar a primaria y de primaria a secundaria durante el próximo ciclo escolar. 

Finalmente, llamó a los padres de familia a mantenerse atentos a la información oficial que emitirá la Secretaría de Educación para conocer oportunamente la escuela que fue asignada a sus hijos. 


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