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Coahuila

Alista Saltillo más de 400 actividades culturales y recreativas

Presentan autoridades el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, que se llevará a cabo del 14 de junio al 25 de julio

  • 14
  • Mayo
    2026

El alcalde de Javier Díaz González presentó el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, que se llevará a cabo del 14 de junio al 25 de julio como parte de las celebraciones por el 449 aniversario de la fundación de la ciudad.

El programa contempla 280 actividades culturales y artísticas distribuidas en 74 espacios y escenarios del municipio, con la participación de alrededor de 3 mil 900 artistas, en su mayoría locales.

Durante la presentación, el edil destacó que, junto con la programación vinculada al FUTFEST, se desarrollarán más de 400 eventos culturales, recreativos y de convivencia en distintos puntos de Saltillo, con el propósito de fortalecer la oferta para las familias y visitantes que llegarán a la región en este periodo.

Las actividades incluirán música, danza, teatro, literatura, cine, artes visuales, artes plásticas y arte urbano en teatros, museos, plazas públicas, parques, centros comunitarios y foros independientes.

Por su parte, la secretaria de Cultura del Estado, Esther Quintana Salinas, resaltó la importancia de acercar este tipo de expresiones artísticas a todos los sectores de la población.

En tanto, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, informó que participarán artistas de distintos estados del país y de naciones como Brasil, Corea, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Rusia y Venezuela.

Entre los eventos destacados se encuentran la callejoneada inaugural, la Gala Internacional de Ballet 2026 y el concierto de clausura de Filippa Giordano con su “Incanto Tour 2026”.


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