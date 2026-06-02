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Coahuila

Prevén temporada de lluvias intensa en Coahuila

Pronósticos meteorológicos anticipan una temporada activa asociada a la formación de ciclones y huracanes en el Pacífico

  • 02
  • Junio
    2026

Coahuila enfrentara un panorama de lluvias por encima de lo habitual durante los próximos meses, advirtió el subsecretario de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán García, al señalar que los pronósticos meteorológicos anticipan una temporada activa asociada a la formación de ciclones y huracanes en el Pacífico. 

El funcionario explicó que las condiciones climáticas actuales incrementan la probabilidad de precipitaciones intensas, vientos fuertes y fenómenos severos como los vórtices de tornado registrados la semana en la Región Norte del estado. 

Durán García informó que dos vórtices tocaron tierra al sur de Ciudad Acuña y cerca del ejido Lázaro Cárdenas, en el municipio de Jiménez, donde varias viviendas temporales de madera y lámina resultaron dañadas por las ráfagas de viento.  

Sin embargo, destacó que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas. 

Atribuyó la ausencia de víctimas a la activación oportuna de los sistemas de alerta temprana y a la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, mecanismos que se fortalecieron tras el tornado que impactó Acuña en 2015, donde murieron más de 10 personas y más de 200 resultaron lesionadas. 

El subsecretario indicó que actualmente ya se encuentran identificadas las zonas con mayor riesgo de inundación en distintas regiones de Coahuila, particularmente en municipios de La Laguna, la Región Norte, la Carbonífera y algunos sectores de la Región Sureste. 

En el caso de Saltillo, destacó que las acciones preventivas realizadas por el municipio, como la limpieza de arroyos y la instalación de semáforos pluviales en puntos de riesgo, buscan reducir posibles afectaciones durante la temporada de lluvias. 

Durán García llamó a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y medios de comunicación confiables, ante la posibilidad de que continúen presentándose fenómenos meteorológicos severos durante las próximas semanas. 


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