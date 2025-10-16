Cerrar X
Coahuila

PRI renuevan dirigencias en Morelos, Nava y Zaragoza

Robles reconoció a las dirigencias entrantes por su compromiso y preparación, mientras que agradeció a los salientes por mantener 'vivo' el partido

El presidente del PRI Estatal Carlos Robles Loustaunau en los consejos políticos de Morelos, Nava y Zaragoza, tomó protesta a las nuevas dirigencias municipales de este partido.

Durante su mensaje, el dirigente estatal subrayó que el PRI Coahuila se mantiene firme, unido y fuerte, gracias al liderazgo del gobernador y primer priista del estado, Manolo Jiménez Salinas.

En los eventos, Robles Loustaunau estuvo acompañado por la diputada presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; el secretario de Operación Política del CDE del PRI, Diego Rodríguez Canales; y el consejero político estatal, Gabriel Elizondo Pérez, además de liderazgos locales, militantes y representantes de sectores y organizaciones del partido.

“Con visión clara y cercanía social, Manolo Jiménez ha demostrado que el PRI sabe gobernar y sabe cumplir. Gracias a su liderazgo, nuestro estado avanza con seguridad y mejora social”, expresó Robles Loustaunau.

En cada municipio, el presidente estatal priista reconoció a las dirigencias entrantes por su compromiso y preparación para enfrentar los retos venideros, y agradeció a los equipos salientes por mantener viva y fuerte la marca PRI en sus comunidades.

“Hoy los convoco a cerrar filas, a seguir demostrando que cuando el PRI está unido, no hay fuerza que lo detenga, no hay reto que lo doble y no hay meta que no conquiste”, enfatizó.

En Nava, Robles Loustaunau reconoció el liderazgo de Sergio Zenón Velázquez Vázquez y Martha Patricia Peña, y agradeció el trabajo de Jaquelin Robles y Pedro López por el periodo que concluyen.

En Morelos, destacó la labor de Jesús Humberto Castro y Katia Garza, así como de Jaime Alberto Casas y María de Jesús Pérez, quienes fortalecieron la presencia del PRI en la región.

Mientras que en Zaragoza, refrendó su respaldo a Carlos Terrazas y María Elena Marés, reconociendo la entrega de Leoncio López “Loncho” y Elva de Hoyos durante su gestión.

Con entusiasmo, la militancia priista reafirmó su compromiso rumbo a los procesos electorales de 2026, bajo la convicción de que “el PRI Coahuila no se dobla, no se rinde y saldrá con toda la fuerza de su militancia a ganar”.


