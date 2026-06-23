Llega oficio para designar a nuevo alcalde de Torreón

Fraustro Dávila dijo que oficialmente no hay nombres propuestos, y ello le corresponderá a la dirigencia del PRI que encabeza Carlos Robles Loustaunau.

El Ayuntamiento de Torreón ya envió un oficio en el que notifica al Congreso sobre la ausencia permanente del alcalde, luego del fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, por lo que ahora resta que la dirigencia del partido envíe al Congreso una propuesta con los posibles sucesores.

Beatriz Fraustro Dávila, presidenta de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, explicó que lo que sigue es que la dirigencia del PRI, partido al que pertenecía Cepeda González, proponga a los perfiles que puedan ser los sucesores.

“Se turna a la Comisión de Gobernación para empezar con los trabajos que conlleve según lo que marca la ley, que es que el presidente del partido que lo representa nos tiene que mandar una propuesta, puede ser una, pueden ser 10, pueden ser 4, y entonces en el procedimiento se evaluarán los perfiles, se votará y se emitirá una decisión”.

Fraustro Dávila dijo que no existe un plazo perentorio para la designación, sin embargo se debe dar celeridad pues Torreón no se puede quedar mucho tiempo sin alcalde.

Dijo que durante el actual periodo solamente queda una sesión, por lo que se tendrá que hacer este análisis y votación del pleno a la brevedad.Aunque se han mencionado nombres como el de Migiel Riquelme, Miguel Mery y Eduardo Olmos, la diputada dijo que oficialmente no hay nombres propuestos, y ello le corresponderá a la dirigencia del PRI que encabeza Carlos Robles Loustaunau.