Coahuila

Promueven el bienestar de pacientes reumáticos

El objetivo es empoderar a los pacientes; por ello se les brindó información práctica para manejar su condición, fomentar un sentido de comunidad y apoyo mutuo

  • 27
  • Octubre
    2025

Con el propósito de generar conciencia sobre la importancia del bienestar físico y emocional de las personas que viven con enfermedades reumáticas, la diputada María del Mar Treviño Garza, en coordinación con Aida Barrera, presidenta de "AMMA, Abraza con Amor A.C.", organizaron la conferencia “Vivir plenamente con una enfermedad reumática: más allá del diagnóstico”, así como una meditación guiada enfocada en la salud emocional de quienes presentan estos padecimientos.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del recinto Miguel Ramos Arizpe, del Congreso del Estado, y se contó con la participación de un especialista en enfermedades reumáticas.

El objetivo es empoderar a los pacientes; por ello se les brindó información práctica para manejar su condición, fomentar un sentido de comunidad y apoyo mutuo; también se hizo énfasis en que, con un manejo adecuado, se puede tener una buena calidad de vida.

Como parte complementaria, se llevó a cabo la meditación guiada “Sanar desde la calma” por parte de la maestra Vanessa Salazar, con el objetivo de regularizar el proceso emocional de aquellas personas que padecen o que conviven con quienes presentan una enfermedad reumática.


