Nuevo León

Promueven inclusión INE y DIF con taller de lengua de señas

El INE y el DIF Monterrey iniciaron el Taller de Lengua de Señas Mexicana (LSM), con el objetivo de fortalecer la atención a personas con discapacidad auditiva

  • 08
  • Octubre
    2025

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el DIF Monterrey iniciaron el Taller de Lengua de Señas Mexicana (LSM), con el objetivo de fortalecer la atención a personas con discapacidad auditiva y promover un servicio público más inclusivo.

El evento fue presidido por Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, y la acompañaron Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva de la junta local del INE, junto a Ivonne Álvarez, directora general del DIF.
Oyervides destacó la importancia de estas capacitaciones para reconocer la diversidad y sentar la empatía como base del servicio. 

“Las puertas del DIF Monterrey están abiertas porque para eso estamos, para servir. Y ahora, incluir al INE en este tipo de talleres nos llena de satisfacción y agradecimiento,” expresó la presidenta.
“Para nosotros es un honor brindar este taller a un órgano tan importante para la democracia de nuestro país”, agregó.

La vocal del INE  agradeció al DIF por la oportunidad y subrayó que estas herramientas son vitales para mejorar la comunicación con la ciudadanía.

“Este taller, lo reitero, nos brindará muchas herramientas para tener una mejor comunicación con todas las personas, porque esa es nuestra aspiración: ofrecer un servicio incluyente, atendiendo las necesidades particulares de cada una y cada uno,” afirmó Castro.

El taller de Lengua de Señas Mexicana ha sido un éxito para el DIF Monterrey, pues no solo se ha impartido a diversas áreas municipales, incluyendo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, sino también a importantes empresas privadas de servicios.

La alianza con el INE se une a una serie de acciones impulsadas por el DIF Monterrey para mejorar la calidad de vida de la comunidad sorda y personas con discapacidad auditiva como alfabetización y lectoescritura, además de la entrega de aparatos auditivos en coordinación con una empresa privada, mejorando significativamente la calidad de vida de las personas beneficiadas.

Con estas iniciativas, informaron, el DIF Monterrey reafirma su compromiso de trabajar por una ciudad más incluyente, empática y humana, donde cada persona tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente.


