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Nuevo León

Promueven simposio cultural internacional en la UANL

El encuentro tiene como objetivo fortalecer la profesionalización de la gestión cultural, así como visibilizar los proyectos desarrollados por estudiantes

  • 03
  • Junio
    2026

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), a través de la Facultad de Artes Escénicas, promueve la formación de gestores culturales con la realización del Primer Simposio en Gestión y Producción de Proyectos Artísticos y Culturales, que se llevará a cabo del 3 al 5 de junio de 2026.

El encuentro tiene como objetivo fortalecer la profesionalización de la gestión cultural, así como visibilizar los proyectos desarrollados por estudiantes de posgrado.

El simposio se desarrollará en modalidad híbrida y reunirá a especialistas nacionales e internacionales para reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la cultura, las artes y la producción de proyectos culturales.

El programa incluye conferencias magistrales, mesas de diálogo, talleres especializados y la presentación de trabajos realizados por alumnos de la primera generación de la Maestría en Gestión y Producción de Proyectos Artísticos y Culturales.

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Este evento marca un momento relevante para la institución, al celebrarse con motivo del egreso de dicha generación, integrada por estudiantes de distintas regiones de México y del extranjero, gracias a su modalidad no escolarizada.

 

De acuerdo con autoridades académicas, el simposio busca consolidarse como un referente anual que fomente el análisis de temas vigentes relacionados con la gestión cultural, la producción artística y el impacto social de las artes.

Entre los participantes destacan especialistas vinculados a instituciones culturales y educativas de prestigio, quienes compartirán experiencias y perspectivas sobre la profesionalización del sector.

Las actividades se realizarán de manera presencial en espacios de la Facultad de Artes Escénicas y el CEIIDA, además de transmitirse en línea.

Como parte del programa, también se ofrecerá un taller gratuito y abierto al público interesado en la gestión cultural y artística.


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