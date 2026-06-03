Propone Segob eliminar la Usicamm y fortalecer Pensionissste

La tarde de este miércoles, durante una conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno de México presentó dos propuestas a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como parte de la mesa de diálogo que mantienen ambas partes.

Las iniciativas planteadas contemplan la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y el fortalecimiento del sistema de Pensionissste, dos de los temas centrales en la agenda del magisterio.

En conferencia de prensa informamos los planteamientos que hicimos a la #CNTE y las propuestas para atender sus principales demandas. Reiteramos el llamado a mantener el diálogo y a ejercer el derecho a la libre manifestación de manera pacífica. 🇲🇽 @Claudiashein @mario_delgado… pic.twitter.com/axF3stSqyu — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 3, 2026

Descartan regresar al esquema de pensiones previo a 2007

En la conferencia también participaron el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Martí Batres, quienes señalaron que no es viable regresar al antiguo sistema solidario de pensiones.

De acuerdo con los funcionarios, reinstalar ese esquema implicaría un costo equivalente a aproximadamente 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que actualmente resulta financieramente inviable.

No obstante, aseguraron que existe disposición por parte del Gobierno federal para implementar mecanismos que permitan que las jubilaciones de los docentes se acerquen a las condiciones que existían antes de la entrada en vigor de la Ley del Issste de 2007.

Buscan presentar iniciativa para desaparecer la Usicamm

Como parte de los acuerdos propuestos, el Gobierno planteó instalar el próximo 15 de junio una mesa plural de trabajo para elaborar una iniciativa de reforma que permita la eliminación de la Usicamm.

El objetivo es construir una propuesta con la participación de distintos sectores educativos y presentarla formalmente ante el Congreso de la Unión el próximo 14 de septiembre.

La desaparición de la Usicamm ha sido una de las principales demandas de la CNTE y de diversos grupos del magisterio, quienes han manifestado su inconformidad con los mecanismos actuales de promoción, reconocimiento y asignación de plazas dentro del sistema educativo nacional.

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