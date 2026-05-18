Propone Sheinbaum mover elección del Poder Judicial al 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para modificar la fecha de la próxima elección judicial y trasladarla de 2027 a 2028.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que la propuesta surgió tras un análisis realizado por la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, quien consideró necesario evitar que la elección judicial coincidiera con la complejidad de los comicios intermedios previstos para 2027.

“Era importante mover la elección al 28, dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27”, señaló Sheinbaum.

Sostuvo que mantener ambos procesos el mismo año implicaría instalar casillas diferenciadas para votar por cargos locales y federales, además de otras destinadas exclusivamente al Poder Judicial.

“Si la elección judicial fuera en 2027, tendrían que haber casillas distintas y la gente debe votar para gobernador y presidentes municipales, luego deberían moverse a otra para votar por el Poder Judicial”, explicó.

La elección judicial sería el 4 de junio de 2028

Al presentar los detalles de la iniciativa, Luisa María Alcalde informó que la reforma plantea que la jornada electoral judicial se realice el domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local.

Las elecciones posteriores seguirían siendo concurrentes con procesos ordinarios en 2030, 2033 y 2036.

La funcionaria detalló que en 2028 se renovarán:

Cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

463 magistraturas de tribunales colegiados de circuito.

385 jueces de distrito.

424 magistraturas locales.

2 mil 831 jueces en 25 entidades federativas.

“Esta es la elección que trasladaríamos un año posterior”, puntualizó Alcalde.

Menos candidatos y boletas más simples

Uno de los cambios centrales de la propuesta es la reducción del número de candidaturas por cada cargo judicial.

Actualmente cada poder propone tres perfiles; con la reforma serían únicamente dos candidaturas finales por especialidad tras un proceso de evaluación e insaculación pública.

“Lo que estamos proponiendo es que no tengamos un número tan elevado de candidatas y candidatos, y sea más fácil para la ciudadanía poder conocerlos a todos”, explicó.

La iniciativa también plantea simplificar las boletas electorales para facilitar el voto ciudadano.

Cada elector votaría por un juez o magistrado por materia y especialidad, con boletas diferenciadas por colores según el poder que postule a cada aspirante.

“Queremos mostrar cómo estamos estableciendo en la Constitución reglas más claras respecto a la boleta electoral”, dijo la consejera jurídica.

Comisión coordinadora y evaluación unificada

La reforma también contempla la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes.

El objetivo será homologar criterios y metodologías para revisar requisitos académicos, experiencia profesional y conocimientos de los aspirantes.

“Cada comité va a hacer su evaluación, pero que se establezcan criterios y metodologías unificadas”, explicó.

Además, se incluiría un examen de conocimientos como parte obligatoria del proceso.

Capacitación permanente para jueces y magistrados

Otro de los puntos incluidos en la propuesta establece programas obligatorios de capacitación continua para todas las personas juzgadoras.

Según la iniciativa, el Tribunal de Disciplina y la Escuela Judicial coordinarán evaluaciones permanentes y procesos de actualización profesional.

“Se implementarán programas de actualización y capacitación permanentes para todas las personas juzgadoras”, indicó la funcionaria.

Casillas compartidas y conteo inmediato

La reforma también busca corregir problemas detectados durante ejercicios anteriores.

Entre las modificaciones adicionales destaca que las elecciones judiciales y ordinarias puedan realizarse en la misma ubicación, aunque sin participación de representantes partidistas en el proceso judicial.

Asimismo, el escrutinio y cómputo de votos se realizaría directamente en cada casilla.

“Ya tenemos el ejemplo de Durango y Veracruz, donde se requirió que fuera en una ubicación distinta, lo que generaba mayor complejidad para quienes votaban”, señaló Alcalde.

Revocación de mandato podría coincidir con elección judicial

La iniciativa contempla además que la elección judicial de 2028 pueda coincidir con una eventual consulta de revocación de mandato, en caso de que ésta sea solicitada conforme al artículo 35 constitucional.

También se plantea que las vacantes derivadas de muerte, renuncia o destitución de jueces y magistrados se cubran en la siguiente elección judicial.

Con esta propuesta, el gobierno federal busca reorganizar el modelo de elección judicial aprobado recientemente, simplificar el proceso para los votantes y homologar criterios en todo el país antes de la siguiente jornada electoral.

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