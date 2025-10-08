Cerrar X
Coahuila

Proponen centro de convenciones y obras en Saltillo para 2026

Empresarios de Coahuila sugieren un centro de convenciones y mejoras viales en Saltillo para fortalecer turismo, industria y conectividad

  • 08
  • Octubre
    2025

Empresarios de Coahuila plantearon la necesidad de construir un centro de convenciones en Saltillo como parte del paquete de obras del próximo año, al considerar que la capital del estado requiere un espacio que permita realizar congresos, exposiciones y eventos de gran formato acordes con su desarrollo industrial.  

El presidente del Comité Ciudadano del Impuesto Sobre Nómina (ISN), Luis Arizpe Jiménez, informó que la propuesta ha sido analizada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y busca replicar modelos como los centros de convenciones de Torreón o Monterrey, con el fin de fortalecer la vocación económica y turística de la región Sureste.  

El empresario explicó que el Comité del ISN aún no ha sido convocado para la revisión de las obras del ejercicio 2025, pero confió en que el tema pueda incluirse en la planeación de infraestructura para 2026.

Además del centro de convenciones, Arizpe destacó la urgencia de ampliar los puentes del corredor industrial hacia Ramos Arizpe, donde la reducción de carriles genera embotellamientos constantes.

Respecto a la modernización del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe mediante una asociación público-privada (APP), consideró positiva la participación de la iniciativa privada en proyectos de conectividad, aunque dijo no conocer aún los detalles de la propuesta.


