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Coahuila

Proponen reforma para fortalecer pago de pensión alimentaria

La iniciativa presentada por la diputada Luz Elena Morales Núñez busca reducir plazos, ampliar registro de deudores y exigir certificado en trámites notariales

  • 18
  • Marzo
    2026

La diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, ha presentado una iniciativa de reforma a varias disposiciones de la Ley para la Familia de Coahuila, la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas, y la Ley del Registro Civil.

En entrevista señalo que el  objetivo principal de esta propuesta es impulsar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y ampliar el alcance del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos.

Durante la sesión del Congreso, Morales destacó que el incumplimiento de estas obligaciones afecta aspectos fundamentales como la alimentación, la educación y la salud de los menores. Por ello, la reforma busca fortalecer la legislación para que sea más efectiva y responda con mayor agilidad.

“Esta es una reforma sencilla en su planteamiento, pero con efectos importantes para actuar más rápido, contar con mejor información y fortalecer el cumplimiento. Porque al final, detrás de cada disposición legal, hay niñas y niños que necesitan condiciones para crecer, aprender y desarrollarse plenamente. Y para ellas y ellos debe estar orientado siempre nuestro trabajo”, afirmó Luz Elena Morales

Incluye tres aspectos clave

  • Reducción del Plazo de Acción: Actualmente, la ley permite un periodo de hasta 90 días para considerar el incumplimiento en un proceso judicial. La reforma propone reducir este plazo a 60 días, permitiendo que, tras la determinación de la autoridad, se realice la inscripción en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos de manera más oportuna.
  • Conexión con el Registro Nacional: Se plantea vincular el registro estatal con el nacional para asegurar que la información esté actualizada y accesible, evitando que los deudores puedan evadir sus responsabilidades cambiando de trabajo o residencia.
  • Requisitos en Trámites Notariales: Se propone que, para realizar trámites ante notarios públicos, como la compra o venta de bienes, se exija un certificado que acredite que la persona no es deudora morosa.

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