Proponen paraderos seguros para los transportistas

Con el objetivo de disminuir los accidentes viales y fortalecer la seguridad carretera, el diputado federal Jericó Abramo Masso presentó la iniciativa de ley número 104, la cual busca impulsar la creación de paraderos seguros en las principales rutas de la República Mexicana.

La propuesta legislativa contempla la habilitación de espacios especialmente diseñados tanto en carreteras de cuota como en vías libres. Estos lugares permitirán a los operadores de transporte de carga cumplir con sus periodos obligatorios de descanso en condiciones dignas, seguras y adecuadas.

El legislador coahuilense señaló que la falta de infraestructura actual obliga a los choferes a estacionarse en acotamientos, casetas o gasolineras para dormir. Esta situación pone en riesgo su integridad física y la de miles de automovilistas que transitan diariamente por el país.

“Los operadores de carga son quienes mantienen en movimiento la economía del país”, enfatizó, “es momento de brindarles espacios seguros donde puedan descansar, cumplir con la ley y continuar su trayecto sin poner en riesgo sus vidas ni las de terceros”.

Finalmente, el diputado destacó que la carencia de estos espacios ha provocado por años el incumplimiento de los tiempos máximos de conducción permitidos, lo que eleva drásticamente los accidentes causados por el cansancio y la fatiga al volante.

Infraestructura y seguridad

La iniciativa propone que estos paraderos tengan una extensión de entre tres y cinco hectáreas. Cada complejo deberá contar con el siguiente equipamiento básico:

Vigilancia permanente

Iluminación adecuada

Sanitarios y regaderas

Áreas de alimentación

Servicios de combustibleEstacionamiento para unidades pesadas

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