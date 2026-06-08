Proponen evitar el corralón en operativos antialcohol

El coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso de Nuevo León, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial con el propósito de que un familiar o una persona de confianza pueda hacerse cargo del vehículo cuando un conductor sea detenido en un operativo antialcohol, evitando así el traslado obligatorio de la unidad al corralón.

La propuesta busca establecer un mecanismo que permita retirar de circulación al conductor que maneje bajo los efectos del alcohol, sin generar costos adicionales a las familias cuando exista una persona capacitada y en condiciones legales para conducir el vehículo.

El legislador destacó que la iniciativa se encuentra respaldada por diversos criterios emitidos por el Poder Judicial Federal, los cuales distinguen entre las sanciones aplicables al conductor y la retención del automóvil.

Propuesta se basa en criterios del Poder Judicial Federal

Treviño Cantú explicó que la iniciativa toma como referencia una jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la que se establece que el aseguramiento del vehículo pierde su finalidad preventiva una vez que desaparece el riesgo derivado de la conducción en estado de ebriedad.

“Respaldo los operativos antialcohol porque evitan que una persona alcoholizada siga conduciendo y ponga en riesgo su vida y la de terceros, pero también creo que, una vez que la autoridad logra ese propósito, no existe razón alguna para generar costos adicionales a las familias mediante el arrastre y resguardo del vehículo en el corralón, cuando se puede evitar si hay una persona responsable que pueda manejarlo seguro”, afirmó.

El coordinador priista aclaró que la iniciativa no busca eliminar ni reducir las sanciones establecidas para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, sino únicamente evitar el traslado obligatorio del vehículo cuando exista una alternativa segura.

Reforma permitiría que un tercero retire el vehículo

La propuesta contempla modificar el artículo 68 Bis 1 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para permitir que una persona distinta al conductor, que cuente con licencia o permiso vigente y se encuentre en condiciones aptas para manejar, pueda hacerse responsable de la unidad.

La aplicación de esta medida quedaría sujeta a los lineamientos que establezcan los reglamentos municipales correspondientes.

“Ya hay criterios judiciales que respaldan esta idea y estimo pertinente aplicar este criterio en Nuevo León, porque la iniciativa de ninguna manera elimina, ni reduce las sanciones aplicables a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, ya sea que corresponda multa, arresto u otras medidas; pero se puede evitar el traslado obligatorio del vehículo al corralón porque ya no tendría justificación”, insistió Treviño Cantú.

Buscan homologar la medida en todo Nuevo León

El legislador señaló que municipios como Apodaca y San Pedro ya contemplan en sus reglamentos la posibilidad de que un conductor responsable retire el vehículo durante un operativo antialcohol, por lo que consideró conveniente incorporar este criterio en la legislación estatal.

De esta manera, todos los municipios de Nuevo León contarían con una base jurídica uniforme para implementar una medida que, según el promovente, resulta compatible con los principios de seguridad vial y proporcionalidad administrativa.

“La iniciativa busca homologar este criterio para que los municipios cuenten con una base legal clara que les permita implementar medidas equilibradas, eficaces y congruentes con los principios de seguridad vial y proporcionalidad administrativa”, concluyó.

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