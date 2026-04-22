Proponen destinar el impuesto sobre hospedaje a Pueblos Mágicos

Con el objetivo de impulsar el desarrollo turístico y económico, el diputado local del PRI, Javier Caballero Gaona, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria para crear un fondo destinado a los Pueblos Mágicos de Nuevo León.

La propuesta plantea que dicho fondo se integre con el 25% de las participaciones derivadas de la recaudación del Impuesto Sobre Hospedaje, con el fin de generar una fuente constante de financiamiento para estos municipios.

Buscan fortalecer destinos turísticos

Al presentar la iniciativa ante la Oficialía de Partes del Congreso local, el legislador señaló que actualmente los municipios con esta distinción enfrentan limitaciones presupuestales para aprovechar su potencial turístico de manera sustentable.

Los municipios contemplados son Bustamante, General Terán, General Zaragoza, Linares y Santiago.

“Consideramos que es justo que este impuesto sobre hospedaje se comparta con los municipios que ostentan la denominación de Pueblos Mágicos, para que lo puedan invertir en infraestructura turística o en actividades culturales”, expresó.

Distribución de recursos

La iniciativa propone un esquema mixto para la distribución del fondo: el 50% de manera equitativa entre los cinco municipios y el otro 50% de forma proporcional, considerando el tamaño de la población de cada localidad.

Además, contempla la creación de un Capítulo Sexto denominado “Del Fondo para los Pueblos Mágicos”, con el objetivo de establecer las bases legales para su operación.

Impulso al desarrollo sostenible

Caballero Gaona destacó que esta medida busca consolidar a los Pueblos Mágicos de Nuevo León como destinos competitivos a nivel nacional, promoviendo un desarrollo sostenible que beneficie directamente a sus comunidades.

“Los recursos servirán también para fortalecer la infraestructura, los servicios públicos, la seguridad, la cultura y el cuidado del medio ambiente”, puntualizó.

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