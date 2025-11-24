Protestan campesinos en la Región Centro de Coahuila

Productores rurales de la Región Centro también se sumaron al movimiento nacional de protesta de campesinos y transportistas. La manifestación se realizó en la carretera 30 pero no fue bloqueada esta. Los agricultores estacionaron sus tractores junto a la carpeta asfáltica pero no afectaron el tráfico vehicular.

En la Región Centro se manifestaron contra la reforma de Aguas Nacionales, argumentando afectaciones severas por la reducción de concesiones superiores a quinientos mil metros cúbicos.

Aldo Segundo González, pequeño propietario y participante en la manifestación, explicó que los agricultores se ubicaron a un costado de la vialidad sin impedir circulación vehicular durante la protesta regional.

El productor afirmó que la reforma propuesta dejaría sin acceso suficiente al agua a cientos de agricultores, situación que impediría mantener cultivos necesarios y afectaría directamente la capacidad productiva en distintas comunidades.

González detalló que los agricultores de Nadadores, San Buenaventura, Lamadrid, Sacramento, Congregación Rodríguez, Monclova y varios ejidos protestan. Explicó que algunos tienen problemas derivados sus títulos y del anunciado recorte de volúmenes autorizados en títulos de concesión oficiales.

Indicó que productores con concesiones superiores a quinientos mil metros cúbicos serían reducidos a quinientos, situación considerada inviable ante necesidades hídricas requeridas para sostener actividades agrícolas regionales tradicionales.

Los productores señalaron que la disponibilidad del agua ya es limitada, por lo que nuevas restricciones provocarían menor productividad, encarecimiento de cultivos y riesgos económicos severos para familias dependientes del campo.

El pequeño propietario afirmó que la inconformidad está ligada también al incremento reciente en precios de granos básicos, el cual afecta directamente costos operativos y niveles de competitividad del sector rural.

Los agricultores decidieron no sumarse a transportistas para realizar bloqueos totales, aunque señalaron coincidencia en demandas y se integraron simbólicamente al movimiento nacional realizado en veintiún estados.

La protesta nacional fue convocada para rechazar medidas gubernamentales que consideran perjudiciales para producción agrícola, transporte terrestre y operación logística, manifestaron diversos grupos participantes desde diferentes regiones del país.

González destacó que pese a no cerrar la carretera Federal treinta, la postura del sector quedó expresada claramente como rechazo frontal a cualquier reforma que limite su capacidad productiva rural.

Impacto regional y exigencia de mantener concesiones actuales

Productores explicaron que el agua es recurso estratégico para sostener siembras anuales, y que modificar títulos de concesión significaría reducir superficies cultivables, ingresos familiares y niveles productivos regionales importantes.

Su integración al movimiento fue prácticamente de último momento, por lo que no contactaron a transportistas de la Región para realizar la manifestación de manera conjunta.

