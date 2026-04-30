Protestan obreros en Argentina contra reforma laboral de Milei

Miles de trabajadores se movilizaron en Buenos Aires en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, en protestas marcadas por el rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

Las manifestaciones fueron convocadas por la Confederación General del Trabajo, que marchó hacia la sede del gobierno con el objetivo de “defender el empleo de calidad” frente a los cambios al sistema laboral vigente desde 1974.

Reforma desata tensión social

El paquete de reformas, aprobado en febrero, introduce cambios estructurales al mercado laboral argentino, al permitir jornadas de hasta 12 horas, ampliar los periodos de prueba sin prestaciones y sustituir el pago de horas extra por tiempo libre.

Además, limita el derecho a huelga, reduce el poder de los sindicatos para fijar salarios y modifica las reglas de indemnización por despido.

Para el gobierno, estas medidas buscan flexibilizar la contratación y atraer inversión; sin embargo, sindicatos y trabajadores consideran que representan un retroceso en derechos laborales históricos.

“Se terminó la paciencia”, advirtió Octavio Argüello, dirigente sindical, durante la protesta.

Impacto económico y malestar creciente

Las movilizaciones ocurren en un contexto de desaceleración económica, aumento del desempleo y pérdida de poder adquisitivo. Sectores como la construcción y la manufactura han mostrado señales de recesión, mientras que la producción textil cayó cerca de 30% en los primeros meses del año.

De acuerdo con datos oficiales, el empleo formal ha perdido alrededor de 200,000 puestos desde la llegada de Milei al poder, mientras que el desempleo se ubica en 7.5%.

Analistas advierten que el principal riesgo político para el gobierno radica en que amplios sectores de la población no perciben beneficios de su programa económico.

Batalla legal en puerta

Los sindicatos han impugnado la constitucionalidad de la reforma y prevén llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, luego de que un tribunal revocara una suspensión previa.

La protesta del 1 de mayo anticipa un escenario de mayor conflictividad social, en el que las políticas de ajuste del gobierno chocan con una población que resiente el deterioro económico.

“Nos quedamos en la calle hasta que el gobierno dé marcha atrás”, advirtió un trabajador del sector textil, reflejando el clima de inconformidad que crece en el país.

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