Protestan obreros de AHMSA por denuncia contra compañero

Alrededor de cien obreros de Altos Hornos de México se manifestaron este lunes en Monclova para respaldar a Juan Ervey Valenzuela de la Torre, trabajador de la siderúrgica denunciado por el delito de despojo.

La protesta se realizó tras confirmarse que la Fiscalía General del Estado lo citó como imputado, en un proceso que los manifestantes consideran injustificado.

Los obreros advirtieron que la acción legal representa un intento de criminalizar la protesta laboral mantenida desde hace más de tres años.

El contingente partió desde la puerta tres de la Siderúrgica 1 y avanzó en marcha pacífica hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Durante el recorrido, los trabajadores expresaron su inconformidad por la denuncia presentada contra quien identifican como el principal portavoz del movimiento obrero.

Señalaron que la movilización tuvo como único objetivo exigir respeto a sus derechos y visibilizar la situación que enfrentan tras la quiebra de la empresa.

En las instalaciones del Ministerio Público, Juan Ervey Valenzuela de la Torre fue recibido por su abogado defensor, el exmagistrado del Poder Judicial del Estado, Hiradier Huerta Rodríguez.

El litigante confirmó que su representado recibió un citatorio para comparecer el miércoles a las dos de la tarde, en calidad de imputado por el delito de despojo, según el documento emitido por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el citatorio, la autoridad ministerial atribuye a Valenzuela de la Torre una conducta constitutiva de despojo. Sin embargo, en el oficio no se precisa quién figura como víctima ni se detalla cuál sería el bien presuntamente afectado.

Esta falta de claridad fue uno de los principales reclamos de los trabajadores, quienes consideraron que el procedimiento carece de elementos básicos para sustentar una imputación formal.

Respaldo de la base trabajadora

Los obreros de AHMSA sostuvieron que la denuncia estaría relacionada directamente con el bloqueo que mantienen en la puerta tres de la siderúrgica desde hace más de tres años.

Aseguraron que dicha acción fue acordada de manera colectiva como una medida de resguardo, ante el abandono de las instalaciones y el riesgo de saqueos tras el colapso financiero de la empresa.

La base trabajadora afirmó que el movimiento no tuvo fines de apropiación ni de beneficio personal. Explicaron que el cierre del acceso se implementó para proteger los bienes industriales de Altos Hornos de México y evitar el robo de maquinaria, materiales y equipo, en un contexto de incertidumbre laboral y ausencia de operaciones productivas.

Durante la manifestación, los obreros insistieron en que Juan Ervey Valenzuela actúa como representante de una causa colectiva y no de manera individual.

Advirtieron que cualquier intento de responsabilizar penalmente a un solo trabajador por decisiones asumidas por el conjunto de la base laboral podría generar mayor tensión social y profundizar el conflicto existente en torno a la empresa acerera.

Temor a represalias legales

Los manifestantes expresaron su preocupación por lo que consideran un precedente peligroso para la defensa de los derechos laborales en la región Centro de Coahuila.

Señalaron que, de prosperar la denuncia, otros trabajadores podrían enfrentar procesos similares por haber participado en acciones de protesta o resguardo de instalaciones.

Finalmente, los obreros reiteraron su respaldo a Juan Ervey Valenzuela de la Torre y adelantaron que se mantendrán atentos al desarrollo del proceso legal.

No descartaron nuevas movilizaciones en caso de que la Fiscalía General del Estado avance en una acusación que, aseguran, carece de sustento jurídico y responde a un conflicto de carácter laboral y social, más que penal.

