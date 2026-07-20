Bélgica se queda sin director técnico tras Mundial 2026™

El técnico francés dirigió a los Diablos Rojos durante 18 meses y llevó al equipo hasta los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Real Asociación Belga de Fútbol confirmó que Rudi Garcia dejará el cargo al finalizar este mes, luego de que ambas partes no lograran alcanzar un acuerdo para extender su contrato.

La decisión pone fin a una etapa de 18 meses en la que el técnico francés encabezó el proceso de reconstrucción de los Diablos Rojos y logró llevar al equipo hasta los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Garcia llegó al banquillo belga en enero de 2025 para sustituir a Domenico Tedesco, en un momento complicado tanto en lo deportivo como en lo institucional para la selección.

Aunque nunca había dirigido a una selección nacional, el entrenador asumió el reto de renovar al equipo tras la salida de varias figuras de la generación dorada que marcó una época en el futbol belga.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Bélgica alcanzó los cuartos de final, instancia en la que fue eliminada por España, selección que terminó levantando el trofeo.

Federación destaca su trabajo

El director deportivo de la Federación Belga, Vincent Mannaert, reconoció la labor realizada por Garcia durante su gestión.

Según explicó, el entrenador francés ayudó a recuperar la cohesión dentro del grupo y logró estabilizar el rendimiento del equipo en un contexto deportivo y financiero complejo.

La Federación informó además que ya inició el proceso para encontrar al nuevo seleccionador que encabezará el siguiente ciclo internacional.

Garcia se despide de los Diablos Rojos

Antes de su salida, el estratega destacó los avances logrados durante su etapa al frente de Bélgica, especialmente el desempeño en la Copa del Mundo y la evolución mostrada por varios jugadores jóvenes que comenzaron a asumir un papel más importante dentro de la selección.