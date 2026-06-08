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Coahuila

Ramos Arizpe apuesta por seguridad e inversiones para crecer

Tomás Gutiérrez aseguró que el objetivo es mantener condiciones favorables para la inversión, el empleo y el desarrollo del municipio.

  • 08
  • Junio
    2026

La llegada de más de 890 millones de dólares en inversiones y la generación de alrededor de mil 900 empleos durante 2026 forman parte de la estrategia con la que Ramos Arizpe busca mantener su crecimiento económico y las condiciones de tranquilidad en el municipio, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil señaló que la seguridad pública continúa siendo uno de los principales ejes de trabajo de la administración municipal, al considerar que la estabilidad es un factor determinante para atraer nuevas empresas y consolidar la actividad industrial de la ciudad.

De acuerdo con Gutiérrez Merino, Ramos Arizpe cuenta actualmente con un Centro de Comando y Control (C2) que opera las 24 horas, además de un mayor número de patrullas y equipamiento para las corporaciones policiales que realizan labores de vigilancia en zonas urbanas y rurales.

En materia económica, destacó que durante este año se han concretado nuevas inversiones y ampliaciones industriales que superan los 890 millones de dólares, lo que representa la creación de aproximadamente mil 900 nuevas fuentes de empleo.

El alcalde también resaltó obras de infraestructura recientemente concluidas, entre ellas la rehabilitación del Camino Real del Valle, proyecto en el que se invirtieron más de 21 millones de pesos para mejorar la movilidad de miles de habitantes de distintos sectores del municipio. 

Tomás Gutiérrez Merino indicó que estas acciones se realizan en coordinación con el Gobierno de Coahuila y aseguró que el objetivo es mantener condiciones favorables para la inversión, el empleo y el desarrollo de Ramos Arizpe.


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