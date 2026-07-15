Supera Ramos Arizpe los 600 baches reparados en julio

Las cuadrillas de bacheo intensificaron las labores durante las últimas semanas para atender los daños ocasionados por las precipitaciones

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reparó más de 600 baches durante julio como parte del reforzamiento del programa de mantenimiento vial implementado ante las afectaciones que las lluvias han provocado en calles y avenidas de la ciudad.

Las cuadrillas de bacheo intensificaron las labores durante las últimas semanas para atender los daños ocasionados por las precipitaciones y mejorar las condiciones de circulación para automovilistas, peatones y usuarios del transporte público.

Los trabajos se realizaron en colonias y sectores como Villasol, Fidel Velázquez, La Esmeralda, Jaime Benavides Pompa, Parque Industrial Ramos Arizpe, Manantiales, Haciendas I, Jardines de Analco, El Campanario, Escorial, Loma Linda, El Cura, Parajes del Valle, Blanca Esthela, Zona Centro, El Capitán, Molinos del Rey, Portales del Diamante y bulevar Del Valle, entre otros.

De acuerdo con el Municipio, las acciones forman parte de una estrategia para responder a los reportes ciudadanos y a las afectaciones detectadas en recorridos de supervisión, priorizando las vialidades con mayor flujo vehicular y aquellas donde las lluvias deterioraron la carpeta asfáltica.

La administración municipal informó que el programa de bacheo permanecerá de manera permanente durante la temporada de precipitaciones, con el objetivo de reducir riesgos para los conductores y conservar en mejores condiciones la infraestructura vial de Ramos Arizpe.