Coahuila

Realizan con éxito desfile del 16 de septiembre en Saltillo

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano desfilaron ante miles de asistentes en la ciudad de Saltillo

Con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, este martes se realizó con gran éxito el tradicional desfile del 16 de septiembre en la capital coahuilense.

El contingente transitó sobre la avenida Venustiano Carranza, donde participaron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes marcharon ante miles de asistentes que se dieron cita desde las primeras horas del día.

En el presidio estuvieron presentes el gobernador del estado, autoridades municipales y representantes de distintas instituciones, quienes encabezaron la ceremonia cívica.

Familias completas acudieron al evento para presenciar el recorrido. 

“Llegamos desde las 8 de la mañana para alcanzar buen lugar, mis hijos estaban emocionados por ver pasar a los soldados”, comentó la señora Laura Hernández, vecina de la colonia República.

Otros asistentes destacaron el orden y la organización del desfile.

“Valió la pena levantarnos temprano, se disfrutó mucho y los niños se divirtieron bastante”, mencionó Javier Martínez, quien acudió en compañía de su familia.

Entre los contingentes también se sumaron instituciones educativas y agrupaciones civiles, lo que dio mayor colorido a la conmemoración del Grito de Independencia en Saltillo.


