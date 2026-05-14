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Nuevo León

Realizan en Monterrey simposio del Colegio Nacional de Consejeros

Entre los participantes estará Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, quien estará en un conversatorio con los asistentes

  • 14
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de compartir experiencias, estrategias y retos empresariales, este día arrancó en Monterrey el primer simposio organizado por el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa.

El evento es encabezado por José Antonio Quesada Palacios, quien actualmente funge como presidente del organismo y además se desempeña como tesorero del Consejo Coordinador Empresarial.

Durante la inauguración, Quesada Palacios destacó que este encuentro representa un hecho histórico para el Colegio, organismo que suma 17 años de trayectoria y una década de consolidación formal.

Asimismo, resaltó la importancia de realizar el simposio en Monterrey debido a la fuerte cultura empresarial que caracteriza al noreste del país y al liderazgo que mantiene la región en materia corporativa.

En el encuentro participan empresas de diversos sectores y modelos de negocio, con el objetivo de intercambiar experiencias, estrategias y buenas prácticas entre directivos y miembros de consejos administrativos.

Entre los participantes estará Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, quien estará en un conversatorio con los asistentes.

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“El enfoque del simposio es compartir experiencias reales entre empresarios, directivos y consejeros, para conocer qué ha funcionado y qué herramientas prácticas pueden aportar a otras organizaciones”, señalaron los organizadores.

Uno de los temas prioritarios que se desarrollan durante el evento es la sostenibilidad empresarial y la capacidad de los consejos para enfrentar escenarios complejos, inciertos y cambiantes.

Los participantes también abordarán casos de éxito, experiencias corporativas y mecanismos de fortalecimiento para la toma de decisiones dentro de las empresas. 


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