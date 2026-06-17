Refuerza Coahuila lazos con EUA rumbo a revisión del T-MEC

En un momento clave para la relación comercial entre México y Estados Unidos, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, para abordar temas relacionados con seguridad, migración, inversión, infraestructura fronteriza y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El encuentro se realizó en la Ciudad de México y sirvió para reforzar los mecanismos de cooperación entre Coahuila y Estados Unidos, principal socio comercial e inversionista de la entidad.

Manolo Jiménez destacó que la relación con el vecino país resulta estratégica debido a los más de 500 kilómetros de frontera compartida y a la presencia de numerosas empresas estadounidenses instaladas en territorio coahuilense.

Durante la reunión, el mandatario expuso los resultados del modelo de seguridad implementado en la entidad, así como las inversiones realizadas para fortalecer el blindaje fronterizo, entre ellas la construcción de 18 cuarteles de seguridad, siete de los cuales se ubican en municipios cercanos a la frontera con Texas.

“Platicamos del modelo de seguridad y de la buena coordinación que hay con el Gobierno Federal en esta materia”, señaló.

Otro de los temas centrales fue la revisión del T-MEC, proceso que comenzará formalmente en los próximos meses y que será determinante para la industria manufacturera y automotriz instalada en Coahuila.

El gobernador indicó que existe optimismo sobre el futuro del acuerdo comercial y subrayó la importancia de mantener una comunicación permanente entre ambos países para preservar la competitividad de la región.

Asimismo, se analizaron proyectos de infraestructura estratégica como la ampliación del Puente Internacional Piedras Negras II y el fortalecimiento de la carretera federal 57, considerada una de las principales rutas de intercambio comercial entre el centro de México y Texas.

En materia migratoria, ambas partes revisaron las acciones de coordinación que se desarrollan en Coahuila para la atención humanitaria de personas en movilidad, así como los esquemas de colaboración con organismos internacionales y autoridades federales.

La reunión también permitió explorar nuevas áreas de cooperación en educación, capacitación, liderazgo juvenil, aprendizaje del idioma inglés e intercambio académico entre instituciones de ambos países.

Como parte del encuentro, Manolo Jiménez invitó al embajador Ronald Johnson a visitar Coahuila para conocer proyectos turísticos como la Ruta Vinos y Dinos y el Rodeo Saltillo, eventos que buscan fortalecer la promoción internacional del estado.

El mandatario estatal aseguró que continuará impulsando una relación cercana con Estados Unidos para atraer más inversiones, generar empleos y consolidar a Coahuila como uno de los estados más competitivos y seguros del país.

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