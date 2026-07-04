Refuerza NL operativo de seguridad por México vs Inglaterra

Además de ampliar los espacios, las autoridades estatales desplegarán un dispositivo coordinado con corporaciones de seguridad

El Gobierno de Nuevo León anunció un operativo especial de seguridad y logística para el partido entre México e Inglaterra de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ante la asistencia masiva de aficionados que se espera este domingo en distintos puntos del estado.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, informó que se habilitarán más espacios con pantallas para ampliar la capacidad y evitar concentraciones excesivas en un solo lugar.

Amplían sedes para seguir el partido

Además de los puntos que ya estaban contemplados, las autoridades instalarán nuevas áreas de transmisión en la Explanada Cultural (LABNL), la Explanada del Museo de Historia Mexicana y el Escenario al Aire Libre del Teatro de la Ciudad.

También se habilitarán tres espacios adicionales en el Parque Niños Héroes: el Estadio Bicentenario, el Estadio AFAIM y una zona de estacionamiento acondicionada para recibir a los aficionados.

Cabe señalar que dicho operativo también se extenderá a varios municipios del estado. Guadalupe transmitirá el encuentro en su Plaza Principal; Santiago lo hará en su Auditorio Municipal; San Pedro contará con una sede en Live Gardens; mientras que Apodaca, Cadereyta, General Terán y Salinas Victoria instalarán pantallas en sus plazas principales o espacios públicos.

Flores explicó que el objetivo es que las familias puedan disfrutar del encuentro en un ambiente seguro y ordenado.

"Será un día histórico con miles de personas que se reunirán para apoyar a nuestra Selección Mexicana y, al ampliar los espacios de convivencia, vamos a reforzar el operativo para que todos los neoleoneses podamos vivirlo con tranquilidad y mucho orden", dijo.

Agregó que la prioridad será mantener un ambiente familiar durante toda la jornada.

"Lo más importante es que las familias disfruten de esta fiesta deportiva de manera segura, pero también que todos actuemos con responsabilidad y colaboremos para que sea una auténtica fiesta", añadió.

Habrá cierre de accesos por capacidad

Las autoridades informaron que uno de los puntos con mayor demanda alcanzará su capacidad desde temprana hora, por lo que el acceso al Parque Fundidora será cerrado a partir de las 15:00 horas para evitar riesgos derivados de la sobreocupación.

El dispositivo de vigilancia será coordinado entre Fuerza Civil, Guardia Nacional, policías municipales, Protección Civil de Nuevo León y corporaciones de auxilio y atención médica.