UE aprueba acuerdo comercial con México; falta el Senado

El nuevo pacto actualiza el acuerdo comercial de 2000, elimina aranceles, abre inversión y servicios, y refuerza la cooperación económica

La Unión Europea dio un paso decisivo para la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial con México.

El Consejo Europeo aprobó formalmente el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA), con lo que el bloque comunitario concluyó todos los procedimientos internos necesarios para poner en marcha el instrumento que moderniza la relación económica entre ambas partes.

La decisión fue adoptada este martes durante la reunión de Asuntos Exteriores celebrada en Bruselas y representa la última autorización requerida dentro de las instituciones europeas.

Ahora, el único requisito pendiente para que el acuerdo entre en vigor es la aprobación del Senado de la República en México.

La aprobación del Consejo Europeo se suma a dos pasos previos fundamentales: la firma del acuerdo realizada el 22 de mayo de 2026 durante la Cumbre México-Unión Europea y el respaldo otorgado por el Parlamento Europeo el pasado 8 de julio, cuando el instrumento recibió 474 votos a favor, 131 en contra y 60 abstenciones.

Una vez que México y la Unión Europea concluyan sus procedimientos internos y se notifiquen mutuamente, el acuerdo podrá entrar en vigor el primer día del segundo mes posterior a dicha comunicación.

Especialistas consideran que una entrada en vigor antes de finalizar 2026 permitiría acelerar beneficios arancelarios adicionales a partir de enero de 2027.

¿Qué cambia con el nuevo acuerdo?

El pacto actualiza el componente comercial del Acuerdo Global vigente desde el año 2000 y busca fortalecer la integración económica entre México y los 27 países de la Unión Europea.

Entre los principales beneficios destacan:

Eliminación de la mayoría de los aranceles aduaneros aún vigentes.

Mayor acceso a mercados de servicios e inversión.

Nuevas oportunidades en contratación pública.

Reducción de barreras comerciales.

Protección reforzada de indicaciones geográficas europeas.

Cooperación en comercio digital y propiedad intelectual.

Fortalecimiento de mecanismos contra el lavado de dinero y la corrupción vinculada al comercio.

Además, el acuerdo contempla la desaparición de aranceles para diversos productos agrícolas, uno de los puntos más relevantes de la negociación.

Gobierno mexicano destaca avance

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, calificó la decisión como una noticia positiva para México y señaló que representa un avance importante dentro del Acuerdo Global Modernizado firmado entre ambas partes en mayo pasado.

El funcionario indicó que el siguiente paso será la discusión y eventual aprobación por parte del Congreso mexicano para concretar la entrada en vigor del instrumento.

“Hoy se da un paso más en la consolidación de nuestra asociación estratégica que permitirá seguir construyendo un futuro de beneficios compartidos en favor de nuestros pueblos”, destacó.

¡Más buenas noticias para México!



Esta mañana el @EUCouncil avaló formalmente el Acuerdo Provisional de Comercio e Inversión (ITA) entre 🇲🇽-🇪🇺. El siguiente paso del proceso será la aprobación por parte de nuestro Congreso para oficializar la entrada en vigor del Acuerdo Global… — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) July 14, 2026

Cabe recordar que la modernización del acuerdo fue uno de los principales resultados de la VIII Cumbre México-Unión Europea celebrada en mayo en Palacio Nacional, donde participaron la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Durante la firma, Von der Leyen describió el documento como uno de los acuerdos más ambiciosos impulsados por la Unión Europea, al considerar que no sólo impulsa el comercio y la inversión, sino que también fortalece la cooperación en temas de derechos humanos, igualdad de género y desarrollo sostenible.

Por su parte, Sheinbaum calificó el momento como histórico y destacó que el acuerdo abre nuevas oportunidades para sectores estratégicos de la economía mexicana, particularmente aquellos vinculados con la innovación, la ciencia y el desarrollo tecnológico.

Senado definirá el último paso

Con la aprobación europea concluida, la atención ahora se concentra en el Senado mexicano, cuya decisión será determinante para activar uno de los acuerdos comerciales más importantes para México en las últimas décadas.

De ser ratificado, el nuevo marco comercial ampliará el acceso de empresas mexicanas al mercado europeo y reforzará una relación económica que mantiene un crecimiento constante en comercio, inversión y cooperación bilateral.