Refuerza protocolo de respuesta ante pronóstico de lluvias

El Ayuntamiento de Torreón activó un protocolo de respuesta inmediata coordinado entre Atención Ciudadana, Protección Civil y otras dependencias

Ante los pronósticos de lluvias que prevalecen para la región, la Dirección de Atención Ciudadana de Torreón mantiene activo un protocolo de respuesta inmediata para atender los reportes de la población y brindar apoyo durante cualquier contingencia climatológica.

Cristian López Chávez, director de la dependencia, informó que el área permanece en coordinación con la Dirección de Protección Civil y el resto de las dependencias municipales para responder de manera oportuna a las afectaciones que pudieran presentarse por las precipitaciones.

Explicó que, una vez que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emite algún aviso por posibles lluvias o cuando estas se presentan de forma inesperada, se activa de manera permanente el Call Center de la línea 073, así como el Chat Bot del Agente Max, con el propósito de recibir, canalizar y dar seguimiento a los reportes ciudadanos las 24 horas del día.

Señaló que las principales solicitudes que recibe la dependencia durante este tipo de eventos están relacionadas con la caída de árboles y ramas, fallas en transformadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como encharcamientos e inundaciones en distintos sectores de la ciudad, reportes que son canalizados de inmediato a las áreas competentes.

López Chávez indicó que, por instrucción del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, se fortalecen las acciones preventivas y de atención inmediata para proteger a la población durante la temporada de lluvias.

Asimismo, destacó que las labores se realizan de manera coordinada con las direcciones de Obras Públicas, Tránsito y Vialidad, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), SIMAS Torreón, Seguridad Pública y Servicios Públicos, entre otras dependencias municipales.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y a utilizar el WhatsApp del Agente Max, en el número 871 899 6509, para reportar cualquier situación de riesgo, además de seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil para salvaguardar la integridad de las familias torreonenses.