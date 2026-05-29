Refuerza México fronteras con perros detectores por Mundial 2026

México activó un operativo especial de inspección sanitaria con apoyo de perros detectores provenientes de República Dominicana y Centroamérica como parte de las medidas preventivas ante la llegada masiva de turistas por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La estrategia es coordinada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), con el objetivo de impedir el ingreso de plagas y enfermedades al país a través de productos agroalimentarios transportados por viajeros.

En total, Senasica recibió 15 binomios caninos procedentes de República Dominicana, Guatemala, Honduras y Costa Rica, los cuales fueron asignados a puntos estratégicos de inspección en Tamaulipas, Nuevo León y Quintana Roo.

🦮 Plantilla completa: llegan nuevos binomios caninos para proteger a #México🇲🇽



👀 Conoce más sobre las 18 unidades caninas para reforzar la vigilancia de equipaje, ante la gran afluencia turística que se espera en esta temporada. 🥅⚽



🐾 Infórmate de los productos regulados… pic.twitter.com/uQ870lXaw6 — OIRSA (@OIRSAoficial) May 29, 2026

Despliegue en fronteras y aeropuertos

Los equipos caninos fueron enviados a las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria ubicadas en Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas; Cancún, Quintana Roo, y Colombia, Nuevo León.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el operativo responde al incremento esperado de visitantes internacionales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, periodo en el que se estima el arribo de alrededor de 5.5 millones de turistas al país.

Senasica explicó que el aumento del flujo de pasajeros eleva el riesgo de ingreso de alimentos, productos vegetales y mercancías de origen animal sin control sanitario, situación que podría provocar afectaciones al sector agropecuario nacional.

Los perros detectores fueron entrenados y certificados en el Centro de Adiestramiento Canino (Ceacan), ubicado en Tecámac, Estado de México, donde reciben capacitación especializada para localizar productos agroalimentarios considerados de riesgo sanitario.

De los 15 binomios incorporados al operativo, seis llegaron desde República Dominicana, cuatro desde Guatemala, cuatro desde Honduras y uno más desde Costa Rica.

Las autoridades señalaron que los equipos realizarán inspecciones no intrusivas en equipaje y mercancías en cruces fronterizos y aeropuertos de alta afluencia turística.

Buscan evitar plagas y enfermedades

El director en jefe de Senasica, Francisco Javier Calderón Elizalde, afirmó que el operativo busca fortalecer las acciones preventivas ante el incremento del turismo internacional asociado al torneo deportivo.

“Las plagas y enfermedades no reconocen fronteras”, señaló el funcionario durante la presentación oficial de los binomios caninos.

Añadió que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir riesgos sanitarios y proteger la producción agroalimentaria del país.

Calderón Elizalde destacó además el trabajo de los oficiales de inspección y aseguró que los binomios caninos tendrán un papel clave durante las próximas semanas por el aumento del tránsito internacional.

Por su parte, el director ejecutivo del OIRSA, Raúl Rodas Suazo, destacó la coordinación entre México y los países de Centroamérica y el Caribe para reforzar las medidas de vigilancia sanitaria.

“El apoyo de los oficiales del OIRSA representa un esfuerzo conjunto para fortalecer la protección agropecuaria en la región”, indicó.

Durante la ceremonia realizada en instalaciones de Senasica, los manejadores y los perros detectores recibieron el uniforme oficial que utilizarán durante el operativo especial en territorio mexicano.

En representación de los manejadores internacionales, el oficial guatemalteco Adonías Orozco aseguró que el grupo trabajará para cumplir con la misión sanitaria asignada durante el evento deportivo.

“Pondremos todo nuestro esfuerzo para responder a esta responsabilidad”, expresó.

Las autoridades mexicanas señalaron que el despliegue permanecerá activo durante las próximas semanas como parte de las medidas preventivas implementadas por la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Comentarios