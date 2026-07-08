Salud refuerza protocolos ante la temporada de lluvias

Ante estas acciones, se encuentran activos los protocolos para la atención ante cualquier emergencia que pudiera registrarse

El secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, informó que, ante el riesgo de afectaciones por el pronóstico de lluvias y ciclones, se activó la estrategia de vigilancia para prevenir daños a la salud, antes, durante y después de registrarse cualquier fenómeno meteorológico.

Se mantiene la coordinación permanente con las dependencias involucradas, como Protección Civil, CONAGUA, COEPRIS, Distritos de Salud para el Bienestar, así como las unidades hospitalarias.

Ante estas acciones, se encuentran activos los protocolos para la atención ante cualquier emergencia que pudiera registrarse y que podría derivarse por la presencia de las lluvias y huracanes.

Mantienen vigilancia sanitaria durante la temporada 2026

Cabe señalar que hace una semana se instaló el Puesto de Comando Interinstitucional a cargo de la Coordinación Estatal de Protección Civil y en donde participan los 43 municipios, las dependencias del gobierno federal y estatal, así como las fuerzas federales.

De esta manera, las autoridades se mantienen en alerta para enfrentar la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, y en donde la Secretaría de Salud mantiene activa la vigilancia sanitaria y epidemiológica.