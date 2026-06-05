Refuerza Saltillo medidas de control ante jornada electoral

En vísperas de la jornada electoral del próximo domingo, el Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha una serie de acciones preventivas encaminadas a garantizar el estricto cumplimiento de la legislación electoral y asegurar la correcta administración de los recursos públicos durante el proceso democrático.

Como parte de estas disposiciones, la administración municipal procedió al resguardo de instalaciones, áreas de almacenamiento y unidades oficiales, con el propósito de evitar cualquier uso indebido de bienes públicos.

De manera paralela, se establecieron mecanismos de supervisión interna para verificar que todas las dependencias operen conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades electorales.

Para dar seguimiento a estas medidas, fue conformado un comité de vigilancia integrado por servidores públicos municipales, encargado de supervisar el cumplimiento de las acciones de blindaje.

Con ello, el Ayuntamiento busca ofrecer certeza y confianza a la ciudadanía, al tiempo que refrenda su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto a las normas que rigen el proceso electoral.





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