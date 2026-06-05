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Coahuila

Refuerza Saltillo medidas de control ante jornada electoral

Fue conformado un comité de vigilancia integrado por servidores públicos municipales, encargado de supervisar el cumplimiento de las acciones de blindaje

  • 05
  • Junio
    2026

En vísperas de la jornada electoral del próximo domingo, el Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha una serie de acciones preventivas encaminadas a garantizar el estricto cumplimiento de la legislación electoral y asegurar la correcta administración de los recursos públicos durante el proceso democrático.

Como parte de estas disposiciones, la administración municipal procedió al resguardo de instalaciones, áreas de almacenamiento y unidades oficiales, con el propósito de evitar cualquier uso indebido de bienes públicos.

De manera paralela, se establecieron mecanismos de supervisión interna para verificar que todas las dependencias operen conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades electorales.

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Para dar seguimiento a estas medidas, fue conformado un comité de vigilancia integrado por servidores públicos municipales, encargado de supervisar el cumplimiento de las acciones de blindaje.

Con ello, el Ayuntamiento busca ofrecer certeza y confianza a la ciudadanía, al tiempo que refrenda su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto a las normas que rigen el proceso electoral.

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