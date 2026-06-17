Refuerza Ramos Arizpe prevención del delito en escuelas

Con acciones enfocadas en fortalecer la cultura de la legalidad y prevenir conductas de riesgo desde edades tempranas, la Dirección de Seguridad Pública de Ramos Arizpe intensificó durante los meses de mayo y junio los programas de prevención dirigidos a estudiantes de distintos niveles educativos.

El director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores, informó que a través de la Unidad de Proximidad Social se desarrollaron actividades en planteles educativos como parte de la estrategia de prevención impulsada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Señaló que la prevención constituye uno de los principales ejes de la política de seguridad del municipio, por lo que se mantiene una presencia constante en escuelas para fortalecer la cercanía entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad.

Como parte de estas acciones, elementos de Proximidad Social impartieron la plática “Aprendiendo señales de tránsito” a 185 alumnos del Jardín de Niños Roberto Gómez Bolaños, con el objetivo de fomentar el respeto a las normas viales y promover una cultura de responsabilidad desde la infancia.

Asimismo, 130 estudiantes del Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla participaron en la charla “Rol del policía”, donde conocieron las funciones que desempeñan los cuerpos de seguridad y la importancia de mantener una relación de confianza con las autoridades.

Las actividades también incluyeron a estudiantes de nivel medio superior. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Sexta Zona Militar, se llevó a cabo la conferencia “Seguridad Nacional y Medidas para la Prevención del Delito de Extorsión” en el Colegio de Bachilleres de Ramos Arizpe.

En esta jornada participaron 230 jóvenes, quienes recibieron información sobre las principales modalidades de extorsión, mecanismos de prevención y herramientas para identificar situaciones de riesgo.

Además de la capacitación, los estudiantes participaron en dinámicas de análisis y construcción de propuestas orientadas a fortalecer la prevención del delito y la participación ciudadana.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de programas continuarán desarrollándose en las instituciones educativas de Ramos Arizpe con el propósito de fortalecer entornos más seguros para niñas, niños y jóvenes.

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