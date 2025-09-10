Refuerza UAdeC acciones contra problemas emocionales en jóvenes

En el Día Mundial de Prevención contra el Suicidio, la Universidad Autónoma de Coahuila hizo un llamado a la población estudiantil para recordar que existen espacios de ayuda para tratar cualquier problema emocional.

Mediante redes sociales, el rector Octavio Pimentel recordó a los jóvenes que, desde su administración, ha reforzado programas de acompañamiento para aquellos que están pasando por alguna crisis emocional.

“Quiero recordarte que no estás sola, que no estás solo. Puedes pedir apoyo al personal capacitado que hay en la universidad. Nuestras escuelas y facultades en la unidad Norte y Sureste Laguna cuentan con espacios para atenderte y acompañarte”, señaló el rector a la comunidad estudiantil.

Así mismo reiteró que se cuentan con convenios directos con la Secretaría de Salud en el estado y el DIF municipal de Saltillo, para llevar a cabo programas de tratamiento y prevención contra esta problemática social.

Comentarios