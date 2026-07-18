Victoria refuerza acciones contra el dengue en panteones

El objetivo, es implementar acciones para reducir la presencia de criaderos del mosquito aedes aegypti y disminuir el riesgo de transmisión de dengue

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Por instrucciones del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, las diversas dependencias de la administración local en coordinación con el Sector Salud, realizan acciones para disminuir el riesgo de transmisión de dengue en panteones de la Capital, ante la temporada de lluvias y población que visita estos espacios.

Supervisan panteones de la Capital

Personal de la secretaría del Ayuntamiento, panteones y servicios públicos del municipio, junto a inspectores de la Dirección de Epidemiología, Promoción de la Salud y Control de Vectores, realizaron un recorrido de supervisión en los panteones De la Cruz, Cero Morelos y La Libertad.

"Por instrucción del alcalde Lalo Gattás estamos trabajando en equipo con el sector salud para tener los panteones limpios y seguros para las familias que visitan a sus seres queridos", señaló Marco Cantú Mercado, secretario de Servicios Públicos.

El objetivo, es implementar acciones para reducir la presencia de criaderos del mosquito aedes aegypti y disminuir el riesgo de transmisión de dengue en la población.

Realizan labores de fumigación y limpieza

En la visita, se realizaron trabajos de fumigación, abatización, retiro de maleza y recipientes artificiales (floreros, jarras, macetas) por representar un riesgo epidemiológico para la reproducción del mosco transmisor.