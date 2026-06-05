Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
1ad4541c_aa2f_470e_b9e7_4b38997178ca_67c8792d90
Coahuila

Reportan saldo blanco en Saltillo pese a intensa tormenta

Entre los principales incidentes atendidos, destaca el reporte de un árbol incendiado, presuntamente por el impacto de un rayo

  • 05
  • Junio
    2026

Las intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos que se registraron durante la noche de este jueves en Saltillo dejaron únicamente afectaciones menores y encharcamientos en distintos puntos de la ciudad, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, informó el Gobierno Municipal.

Ante las condiciones meteorológicas, todos los agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, reforzaron los recorridos de supervisión y vigilancia en los diferentes sectores de la capital coahuilense para atender cualquier situación de riesgo.

79e51ddb-77f0-42b5-88ea-c3a92f6db758.jpeg

De acuerdo con el reporte oficial emitido la noche del jueves, se registraron encharcamientos en los cruces de los bulevares Luis Donaldo Colosio y José Musa de León, Luis Donaldo Colosio y Liceo Freinet, además de La Misión y Los Pastores, donde las autoridades implementaron cierres preventivos a la circulación vehicular.

Asimismo, se mantuvo el monitoreo constante en el bulevar José Musa de León, antes de llegar a Los Valdez, para determinar si era necesario restringir el paso.

Entre los incidentes atendidos destacan el reporte de un árbol incendiado, presuntamente por el impacto de un rayo, así como el apoyo brindado a dos automovilistas cuyas unidades resultaron afectadas por un hundimiento en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda, además de un vehículo abandonado que quedó atrapado por la corriente en el bulevar Los Pastores.

Las autoridades municipales informaron que este viernes comenzarán labores de limpieza y rehabilitación en las zonas afectadas, mediante brigadas de las direcciones de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Obras Públicas, que realizarán el retiro de lodo, basura y maleza acumulada por las lluvias.

a62b5a7b-73cc-4e2b-8340-4f1e337b8817.jpeg

Además, dependencias como Desarrollo Social, Jefatura de Gabinete y Desarrollo Rural permanecerán atentas para brindar apoyo en caso de ser necesario.

Protección Civil reiteró que la alerta se mantiene vigente debido a los pronósticos que prevén nuevas lluvias intensas durante la madrugada de este viernes, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones, evitar cruzar corrientes de agua o vialidades inundadas, mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al sistema 9-1-1.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_06_at_11_00_26_329b0c816e
Designará el Congreso a sucesor de Román Cepeda
bfed453c_9f60_4d43_b260_a05e1743bc4b_7ade5ba498
Políticos expresan condolencias por fallecimiento de Román Cepeda
5935a43d_ec33_456e_b06f_b3b6bb7f9b1c_f27c27e985
Piden maestros investigar venta de terrenos de la Sección 38
publicidad

Últimas Noticias

Policia_archivo_cd7b7386c1
Tiroteo en festival de Ohio termina con múltiples víctimas
blog_4901_9e35_1440x598_27ee94107c
Donará San Pedro cirugías de reconstrucción mamaria
Agua_145764466c
Mantienen en semáforo rojo a municipios fronterizos de Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_remodelacion_jpg_b257f3a3df
Transformarán aeropuerto de Mty; 'Será el mejor de México': OMA
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
CFE_47626f52dd
CFE suspenderá el servicio de luz en estas colonias de Monterrey
publicidad
×