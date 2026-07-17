Reportan captura de 164 personas en acciones coordinadas

Entre las acciones más relevantes, se destacó la captura de 10 personas que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla, informó que durante la última semana las acciones coordinadas de seguridad en la entidad lograron la captura de 164 personas, de las cuales 10 ya contaban con una orden de aprehensión.

De acuerdo con el titular de Fuerza Civil, el Operativo Muralla fue activado en una ocasión en el municipio de Los Aldamas, como parte de las acciones de vigilancia, presencia policial e inteligencia que se mantienen en las zonas limítrofes del estado.

Como resultado de este despliegue, las autoridades lograron la detención de 84 personas, además del aseguramiento de 22 vehículos y seis armas de fuego.

En la reunión de seguridad también se presentaron los resultados del Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por las policías municipales, autoridades estatales y federales.

Durante la semana, este grupo reportó la detención de 80 personas, el aseguramiento de 12 vehículos y un arma de fuego.

Entre las acciones más relevantes, Escamilla destacó la captura de 10 personas que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto.

De ellas, seis fueron detenidas en el municipio de Juárez, dos en Guadalupe, una en Monterrey y una más en García.

Las autoridades señalaron que estos resultados forman parte de la estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad y combatir a los generadores de violencia en la zona metropolitana y las regiones estratégicas del estado.