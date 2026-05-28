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Coahuila

Reportan delicado estado de salud del alcalde de Torreón

El edil también estaría presentando complicaciones debido a un problema vascular cerebral, lo que le habría provocado deterioro neurológico

  • 28
  • Mayo
    2026

Fuentes cercanas a la familia del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, reportan que su estado de salud es grave, luego de haber contraído una neumonía como consecuencia de los medicamentos que se le suministran para su tratamiento oncológico.

Permanecería internado y bajo cuidados intensivos

De acuerdo con fuentes cercanas al primer círculo del funcionario, Cepeda González tendría por lo menos cuatro días internado en el Sanatorio Español de esta ciudad, donde habría sido ingresado durante las últimas horas a terapia intensiva.

Según las fuentes, el edil también estaría presentando complicaciones debido a un problema vascular cerebral, lo que le habría provocado deterioro neurológico.

No existe información oficial sobre su condición

Hasta el momento ni la familia ni el gobierno municipal de Torreón han brindado información oficial al respecto.

El alcalde se mantiene en terapia intensiva después de estar internado en la habitación 201.


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