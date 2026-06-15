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Tamaulipas

Reportan 148 carpetas por acoso sexual en el sector educativo

El secretario de Educación precisó que, de este total, cinco casos ya han derivado en sentencias condenatorias contra personal educativo.

  • 15
  • Junio
    2026

El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés García, informó que la fiscalía general de Justicia del Estado mantiene abiertas 148 carpetas de investigación relacionadas con el delito de acoso sexual dentro del sector educativo.

El funcionario precisó que, de este total, cinco casos ya han derivado en sentencias condenatorias contra personal educativo en distintos municipios de la entidad. Valdés García aclaró que estos procesos no corresponden exclusivamente a la administración estatal actual, sino que se trata de expedientes acumulados que datan de hace más de cinco años.

Respecto a las sentencias emitidas, el titular de la Secretaría de Educación detalló que dos de los casos corresponden al municipio de Altamira, mientras que los tres restantes se ubican en la zona fronteriza del estado.

Con este informe, la dependencia reafirma su seguimiento a los procesos legales en curso, subrayando que se trata de investigaciones que han seguido su curso institucional a lo largo de varios años para deslindar responsabilidades en el ámbito educativo.


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